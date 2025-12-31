Por las tormentas en Potrerillos cortaron el agua en parte de Luján de Cuyo

Después del mediodía se desató fuertes tormentas de agua y granizo que afectó el abastecimiento de agua potable en distintas zonas de Luján de Cuyo . Personal de Aysam trabaja en el lugar para restablecer el servicio lo antes posible.

Desde Aysam informaron una falla en el sistema de bombeo que interrumpió el normal abastecimiento de agua potable en el barrio urbano de las sierras en Luján de Cuyo.

Después, comunicaron que la planta quedó fuera de servicio. “Por problemas climáticos se ha afectado el normal abastecimiento de agua potable desde la ruta 82 hasta la calle Pueyrredón”, detallaron.

Actualmente, personal de la empresa trabaja en el lugar para solucionar los inconvenientes lo antes posible.

Según el reporte de Defensa Civil, cerca de las 14 se desató una tormenta de agua y granizo que afectó la zona del embalse Potrerillos , El Salto y Las Vegas. “Afecta la ruta 89 y también impactará la Ruta Nacional N° 7”, adelantó el organismo provincial en un comunicado.

El corte de agua por las tormentas afecta distintas parte de Lujàn de Cuyo.

Media hora más tarde las lluvias intensas y el granizo llegaron a Cacheuta, el oeste de Godoy Cruz, el oeste de la Ciudad de Mendoza y Las Heras. Las precipitaciones también se hicieron sentir en El Challao. La Favorita, Papagayos, la zona del aeropuerto, la ruta nacional 40 y la ruta 52 que va a Villavicencio.

“Las tormentas provocarán aumento en los caudales”, advirtieron desde Defensa Civil.