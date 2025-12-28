Pronóstico: este domingo más de la mitad del país está en alerta por fuertes tormentas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que gran parte de Argentina atravesará una jornada inestable, con tormentas intensas, granizo ocasional y ráfagas fuertes en numerosas provincias.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo estará marcado por una alerta meteorológica que alcanza a más de la mitad del territorio nacional. La advertencia rige por tormentas fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que pueden generar complicaciones.

Pronóstico: alerta amarilla por tormentas en 14 provincias Las provincias bajo alerta amarilla por tormentas son Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.

mapa_alertas (43) Más de la mitad del territorio argentino permanece bajo alerta amarilla por tormentas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Según informó el SMN, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Estos fenómenos estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos, especialmente durante la tarde y la noche.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 mm, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse de forma puntual.