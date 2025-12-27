Cómo estará el tiempo este sábado en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico para Mendoza: tormentas, calor y alerta en alta montaña para el sábado 27 de diciembre.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional(SMN) anticipa una jornada inestable para el sábado 27 de diciembre en Mendoza. Se espera una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 20°C, con probabilidad de tormentas entre la mañana y la tarde. Hacia la noche, el cielo estará despejado y no se prevén precipitaciones.
Durante la mañana, el SMN indica una probabilidad de lluvias entre el 40% y el 70%, acompañadas por cielo mayormente nublado. Por la tarde, las condiciones mejoran con cielo cubierto pero sin lluvias, mientras que la noche se presentará despejada. El viento soplará del este con velocidades entre 13 y 22 km/h.
Te Podría Interesar
Cómo estará el paso a Chile el fin de semana
En cuanto al tránsito hacia Chile, el pronóstico también señala posibles lluvias débiles en sectores de alta montaña durante el sábado 27 y el domingo 28. Por este motivo, las autoridades recomiendan verificar el estado del paso internacional antes de iniciar el viaje. Aquellos interesados pueden consultar la página oficial de Centros de Frontera: argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.
Pronóstico extendido: el tiempo en Mendoza
Para el resto de la semana, el tiempo se mantendrá cálido y mayormente estable. El domingo 28 se espera una máxima de 32°C con cielo soleado por la mañana y algunas lluvias aisladas por la tarde. El lunes 29 y martes 30 continuarán con máximas de 33°C y 34°C respectivamente, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. El miércoles 31 será el día más caluroso, con 35°C de máxima y condiciones estables, mientras que el jueves 1 de enero se prevé una leve baja en la temperatura, con 33°C y cielo parcialmente nublado.