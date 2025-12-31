2025 cierra con calor extremo, y 2026 arranca con varios frentes fríos y tormentas

Tras el calor extremo, una seguidilla de frentes fríos recorrerá el país con tormentas, viento y un descenso térmico hacia el primer fin de semana de 2026.

En los próximos días, una sucesión de frentes fríos barrerá de sur a norte todo el territorio nacional, trayendo el alivio térmico tan deseado en todo el país, y con algunos periodos de chaparrones y tiempo ventoso que darán luego paso a condiciones más estables hacia el primer fin de semana de 2026.

En el norte argentino, tormentas aisladas mantenían bajo alerta del SMN la región nordeste y sectores de Jujuy y Salta. En Cuyo, rige una alerta por tormentas fuertes para el noreste de Mendoza, el oeste de San Luis y el este de San Juan, sin descartar la caída de granizo. Y en el centro y sur de la Patagonia, alerta oficial de nivel amarillo, por ráfagas que podrían superar los 100 km/h entre la tarde y la noche de hoy.

2025 cierra con calor extremo en el centro de Argentina Si bien el calor extremo se siente en gran parte del país, con pocas localidades por debajo de los 30 °C, esta tarde en la región Pampeana se dieron los valores más extremos: más de 41 °C en Santa Rosa, Trenque Lauquen con 38,5 °C y 38.3 °C en General Pico. En el AMBA, Morón se acercaba a los 38 °C mientras en la Capital Federal se mantenía cerca con casi 37 °C. En la Costa Atlántica, era una jornada de calor intenso, con reportes de unos 37 °C en Mar del Plata.

foto-maximiliano-riosmdz El calor extremo se siente en gran parte del país, con pocas localidades por debajo de los 30 °C Archivo MDZ. Entre la mañana y la tarde del 31, un frente frío llegará a buena parte de la región Cuyana, La Pampa y el centro y sur de Buenos Aires, activando tormentas y acompañado por ráfagas de 35 a 50 km/h del sur que empezarán a mostrar un freno a la temperatura. El frente llegaría aproximadamente hasta Córdoba y el sur del Litoral el 1° de enero, inestabilizando estas zonas en donde podrían darse tormentas aisladas.

Llegarán otros dos frentes fríos Rápidamente, un segundo frente frío que actuará como refuerzo, avanzará sobre el centro del país hacia el final del día 1, causando ráfagas del sur en La Pampa y el sur de Buenos Aires, y posteriormente durante el día 2 sobre Cuyo y la parte más central de la Argentina. Un tercer y último frente avanzará al final del viernes 2 y el comienzo del sábado 3 por el este del país, reforzando una vez más el viento sur con ráfagas y algunos momentos breves de inestabilidad. El próximo fin de semana comenzará un periodo más estable y con temperaturas normales en buena parte del centro y norte de Argentina,