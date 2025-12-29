Mendoza sigue en alerta por tormentas y caída de granizo: a qué hora se esperan

El lunes será muy caluroso en Mendoza y estará marcado por tormentas aisladas.

El lunes se presenta con un escenario plenamente veraniego en Mendoza, marcado por temperaturas muy elevadas y un ambiente inestable. La jornada tendrá una mínima de 22° y una máxima que alcanzará los 37°, con calor intenso desde las primeras horas y nubosidad variable a lo largo del día.

Durante la tarde y la noche se espera un aumento de la inestabilidad, con tormentas aisladas que podrán desarrollarse en distintos puntos del territorio. Los vientos moderados del noreste acompañarán el desarrollo de la jornada y favorecerán la formación de estos fenómenos, en un contexto de calor persistente.

mapa_alertas (44) Rige alerta por lluvias y granizo en toda la provincia de Mendoza. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta por tormentas y granizo para toda la provincia de Mendoza, es decir, para todos los departamentos. Según el organismo, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas más fuertes ocurrirán pasada las 20.