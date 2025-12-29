LoveFuckingDragQueen: el detrás de escena de un espectáculo que invita a reflexionar sobre el transformismo

El arte drag queen, que siempre estuvo relegado a boliches y pubs, encontró un espacio teatral poco convencional en el que se mostró como nunca.

Un vistazo a los camarines y un acercamiento a lo que piensan sus protagonistas.

Este impactante espectáculo teatral mendocino se desarrolló durante algunos meses en un espacio que no es precisamente un teatro, sino, el estudio de danza de la creadora de la obra, este lugar adaptado para albergar un show de estas características recuerda un poco, salvando las distancias, a los sitios under en el que siempre han tenido lugar los shows protagonizados por drag queens. Esta vez, la difícil situación económica que golpea a los y las artistas independientes de Mendoza obligó a este particular elenco a montar esta creación en el Studio ERA, ya que los costos para producir en salas de teatro no es rentable para todos.

El arte drag queen reflejado con profundidad por artistas de Mendoza Drag Queen Love Fuckunig Drag Queen (3) El único espectáculo teatral de mendoza protagonizado por artistas drag queen. Foto: Marcos Garcia / MDZ Con una puesta austera pero con gran impacto visual y narrativo, el público se encuentra de frente con dos paneles de espejos, una escalera central y dos bocas de escena. Abrazados por luces multicolores de algunos tachos LED, la historia comienza a cobrar vida con el relato de los protagonistas que reflexionan sobre el arte drag queen desde el minuto cero, pasando por un desfile de potentes cuadros musicales, bailarinas, deslumbrantes vestuarios, textos y actuaciones que le dan forma al mensaje.

LoveFuckingDragQueen: la intimidad de un espectáculo teatral único Drag Queen Love Fuckunig Drag Queen LoveFuckunigDragQueen: un vistazo a los camarines, la palabra de sus protagonistas y grandes momentos del show. Marcos Garcia / MDZ Romina Vera, la creadora y directora de este espectáculo, que lleva más de 14 años en escena y ha visto pasar por su elenco a las más reconocidas artistas drag queen de Mendoza, le contó a MDZ que la obra se despliega como un show de varieté, fragmentado en escenas que no se explican: se viven. “Cada cuadro es una noche, un boliche, una pista, una mirada que arde bajo las luces. Allí se manifiestan deseos, excesos, caídas y celebraciones que habitan el ambiente nocturno disidente”, expresó la artista.

Drag Queen Love Fuckunig Drag Queen (5) El maquillaje drag, un paso muy importante en la producción del personaje. Marcos Garcia / MDZ MDZ también tuvo la oportunidad de dialogar con Venus Dukker, una de las destacadas protagonistas de LoveFuckingDragQueen, esta gran artista nos contó: “En Mendoza hay muy pocos espacios para expresar el arte drag, sobre todo por que se lleva mucho al clásico boliche o bar, entonces suele ser un poco difícil ya que solo se ve en esas instancias. Estaría bueno generar un poco más de comunidad en cuanto a eso y a generar más salida laboral, que puedan salir un poco más del under, de la oscuridad”.

Drag Queen Love Fuckunig Drag Queen (17) Venus Dukker en plena producción de maquillaje. Marcos Garcia / MDZ LoveFuckingDragQueen es una obra inspirada profundamente en el arte drag: plumas, brillos, plataformas y, sobre todo, maquillaje como forma de expresión, identidad y transformación. Respecto a la permanencia de su espectáculo y las figuras que han formado parte del proyecto, Romina Vera expresó: “Es la única obra con artistas drag, la venimos haciendo hace 14 años y han pasado artistas como: Nemesis, Queen Kartajena, Gya Key, Anya First, Ruvolkova, Donatella, Fantasy y actualmente Venus, Gypsy, Slay y Diva Rummy”. Una icónica performer que también dejó su huella en este show fue Maverik, recordada y querida por el público mendocino que la vió brillar en reconocidos escenarios locales y porteños.