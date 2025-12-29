LoveFuckingDragQueen: el detrás de escena de un espectáculo que invita a reflexionar sobre el transformismo
El arte drag queen, que siempre estuvo relegado a boliches y pubs, encontró un espacio teatral poco convencional en el que se mostró como nunca.
Este impactante espectáculo teatral mendocino se desarrolló durante algunos meses en un espacio que no es precisamente un teatro, sino, el estudio de danza de la creadora de la obra, este lugar adaptado para albergar un show de estas características recuerda un poco, salvando las distancias, a los sitios under en el que siempre han tenido lugar los shows protagonizados por drag queens. Esta vez, la difícil situación económica que golpea a los y las artistas independientes de Mendoza obligó a este particular elenco a montar esta creación en el Studio ERA, ya que los costos para producir en salas de teatro no es rentable para todos.
El arte drag queen reflejado con profundidad por artistas de Mendoza
Con una puesta austera pero con gran impacto visual y narrativo, el público se encuentra de frente con dos paneles de espejos, una escalera central y dos bocas de escena. Abrazados por luces multicolores de algunos tachos LED, la historia comienza a cobrar vida con el relato de los protagonistas que reflexionan sobre el arte drag queen desde el minuto cero, pasando por un desfile de potentes cuadros musicales, bailarinas, deslumbrantes vestuarios, textos y actuaciones que le dan forma al mensaje.
Te Podría Interesar
LoveFuckingDragQueen: la intimidad de un espectáculo teatral único
Romina Vera, la creadora y directora de este espectáculo, que lleva más de 14 años en escena y ha visto pasar por su elenco a las más reconocidas artistas drag queen de Mendoza, le contó a MDZ que la obra se despliega como un show de varieté, fragmentado en escenas que no se explican: se viven. “Cada cuadro es una noche, un boliche, una pista, una mirada que arde bajo las luces. Allí se manifiestan deseos, excesos, caídas y celebraciones que habitan el ambiente nocturno disidente”, expresó la artista.
MDZ también tuvo la oportunidad de dialogar con Venus Dukker, una de las destacadas protagonistas de LoveFuckingDragQueen, esta gran artista nos contó: “En Mendoza hay muy pocos espacios para expresar el arte drag, sobre todo por que se lleva mucho al clásico boliche o bar, entonces suele ser un poco difícil ya que solo se ve en esas instancias. Estaría bueno generar un poco más de comunidad en cuanto a eso y a generar más salida laboral, que puedan salir un poco más del under, de la oscuridad”.
LoveFuckingDragQueen es una obra inspirada profundamente en el arte drag: plumas, brillos, plataformas y, sobre todo, maquillaje como forma de expresión, identidad y transformación. Respecto a la permanencia de su espectáculo y las figuras que han formado parte del proyecto, Romina Vera expresó: “Es la única obra con artistas drag, la venimos haciendo hace 14 años y han pasado artistas como: Nemesis, Queen Kartajena, Gya Key, Anya First, Ruvolkova, Donatella, Fantasy y actualmente Venus, Gypsy, Slay y Diva Rummy”. Una icónica performer que también dejó su huella en este show fue Maverik, recordada y querida por el público mendocino que la vió brillar en reconocidos escenarios locales y porteños.
Respecto al trabajo que conlleva realizar un personaje drag queen, Venus Dukker nos reveló: “El talento y el arte siempre está en uno, no importa lo que tengas puesto, si lo que te hacés es de cartón, de goma eva, o si lo que tenés es de la mejor marca, siempre va importar quién lo lleve y cómo lo utilice para expresar su arte, el arte requiere algo mucho más profundo”. Para concluir con su reflexión, Venus explicó: “En el drag se puede combinar todo, cualquier aptitud que tengas, cualquier talento lo podés combinar con el drag y podés hacer un arte increíble sin tener la necesidad de tener mucho dinero”.
Para aclarar lo que muchas personas piensan sobre quienes desarrollan este arte, Venus sentenció: “No es exclusivo de hombres, yo soy una mujer trans y hago arte drag. Hay hombres y hay mujeres que también hacen arte drag. Es para todo el mundo, también hay entidades no binarias acá en Mendoza que lo hacen, entonces cerrar la posibilidad de que solamente es para hombres es básico, eso ya fue”.
Como reflexión final, la creadora y directora de esta increíble experiencia teatral fue contundente: “El mensaje que quiero transmitir con esta obra es la inclusión, que todo el mundo puede ser artista drag, podemos ser bailarines, influencer, persona, mamá, papá, tía, cualquiera puede ser drag queen y arrimarse a todo lo que es este arte, a todo lo que implica jugar con los maquillajes, pelucas, tacos, corset, glamour”.