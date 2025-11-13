Damián Betular sorprendió con su impresionante transformación para el musical Hairspray: mirá el video

El reconocido jurado de MasterChef se prepara para un giro radical en su carrera. Se subirá a las tablas para encarnar a un mítico personaje de Broadway.

Uno de los pasteleros más carismáticos y mediáticos de Argentina se lanzará de lleno al mundo de las artes escénicas. Damián Betular dejará temporalmente los utensilios de cocina para transformarse en una de las figuras más queridas de Broadway, marcando su debut actoral en la esperada versión local del clásico musical, Hairspray. Este ambicioso proyecto, que promete ser una superproducción, subirá a escena en mayo de 2026 en el prestigioso Teatro Coliseo.

El chef se meterá en la piel de Edna Turnblad, un rol central y sumamente emotivo dentro de la historia. Pese a no abandonar su reconocida profesión, el pastelero ha dedicado meses de rigurosa preparación, abarcando todas las exigencias del género: desde la actuación hasta el canto y el baile. Esta inmersión profunda fue necesaria para estar a la altura del desafío, encarnando a una madre que es, en palabras de los creadores, “una madre amorosa, divertida y llena de ternura que se convierte en el corazón emocional de la historia”.

El desafío de Damián Betular como Edna Turnblad La impresionante transformación de Damián Betular en Hairspray La impresionante transformación de Damián Betular en el musical Hairspray. Video: X @olgaenvivo A solo unos meses de su estreno, la expectativa en torno a la obra no solo se centra en la presencia de la estrella televisiva. Hairspray es reconocido mundialmente por ser mucho más que una simple comedia musical; se trata de un poderoso mensaje. La obra es descrita como “un vibrante himno a la diversidad, la alegría y la autenticidad, combinando con éxito humor, emoción y canciones memorables para transmitir un mensaje que aún se mantiene en auge”. La esencia del clásico se mantendrá intacta, pero con una puesta en escena adaptada a los tiempos modernos.

Betular como Edna Damián Betular como Edna en Hairspray. Foto: X @GZaffora Bajo la dirección general de Fer Dente y con la producción a cargo de OLGA y Club Media, el proyecto augura una propuesta visualmente impactante, plena de color y vitalidad. Este equipo de primer nivel tiene la responsabilidad de darle un nuevo aire a un clásico atemporal, asegurando que las icónicas melodías como “Good Morning Baltimore”, “You Can’t Stop the Beat” y “Welcome to the 60’s” resuenen con la misma energía original.