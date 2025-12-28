Madrugada peligrosa: dos siniestros con conductores alcoholizados en el Gran Mendoza

Una mujer impactó contra una moto estacionada y un hombre volcó en el Acceso Sur. No hubo heridos de gravedad.

Dos hechos vinculados a la conducción bajo los efectos del alcohol se registraron durante la madrugada de este domingo en distintos puntos del Gran Mendoza, con saldo de daños materiales y lesiones leves, según informaron fuentes policiales.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 5.22 en el departamento de Guaymallén, en la intersección de Aristóbulo del Valle y Lavalle. Allí, una mujer de 42 años, identificada como Ana Ch., conducía un automóvil Peugeot cuando, por causas que se intentan establecer, subió con el vehículo a un puente e ingresó al garaje de una vivienda, impactando contra una motocicleta que se encontraba estacionada.

El siniestro provocó daños materiales menores y motivó la intervención del personal policial de la Comisaría 31°. Tras el procedimiento, se le practicó a la conductora el dosaje de alcohol en sangre, que arrojó un resultado positivo de 1,53 gramos por litro, por lo que se procedió al secuestro del rodado y a la confección del proceso contravencional, en el marco del artículo 67 bis de la Ley 9099.

El segundo caso se registró poco después, cerca de las 6.30, en Luján de Cuyo, sobre el lateral oeste del Acceso Sur, a la altura del kilómetro 2.200, en jurisdicción de Carrodilla. En ese lugar, un hombre de 31 años, identificado como Nicolás R., perdió el dominio de un Citroën C3, volcó y dio varios tumbos, hasta quedar incrustado contra un portón utilizado para el estacionamiento de camiones.

Como consecuencia del accidente, el conductor resultó con lesiones leves y fue asistido en el lugar. Personal municipal le realizó el correspondiente control de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,70 gramos por litro, por lo que también se labró el proceso contravencional correspondiente.