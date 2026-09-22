Piden ayuda para pagar el funeral de Morena, la joven que falleció tras el accidente en las Picadas de Lavalle

Este martes se conoció la noticia del fallecimiento de Morena González , la joven que el pasado domingo fue embestida por un auto que estaba participando en las Picadas de Lavalle . En medio de la consternación y la tristeza, desde el círculo íntimo de sus familiares comenzó a circular un pedido de ayuda para poder afrontar los gastos que su funeral conllevan.

Cabe recordar que, luego de que un Chevrolet 400 chocara contra una de las gradas el pasado domingo, Morena había sido trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permaneció internada hasta el momento de su fallecimiento, confirmado en horas de la tarde de este martes.

A través de un comunicado difundido en distintas redes sociales, se dan a conocer los medios por los cuales se puede colaborar. "Hoy más que nunca, la familia de Morena necesita de nuestra solidaridad para poder afrontar los gastos de su funeral", reza el texto. En el mismo, se expone que cualquier aporte, "por pequeño que sea, hace una gran diferencia".

En ese sentido, el comunicado brinda los datos de una cuenta de Mercado Pago cuyo alias es "solarivaleria". La misma está a nombre de Julieta Valeria Solari.

Cómo fue el accidente fatal en las Picadas de Lavalle

El choque ocurrió el pasado domingo alrededor de las 17:05 en las Picadas de Lavalle cuando un Chevrolet 400, que había largado junto a un Fiat Uno, recorrió aproximadamente 50 metros antes de desviarse de la pista e impactar de lleno contra el muro que separaba las gradas.

Como consecuencia del accidente, cuatro personas resultaron lesionadas, dos de ellas con heridas de gravedad, entre ellas Morena González. Por su parte, el conductor logró salir con ayuda de algunas personas del vehículo y fue retirado de la zona de la pista.

En el predio había dos ambulancias privadas, cuyos equipos comenzaron a asistir a los heridos tras el impacto. Algunos de ellos fueron trasladados posteriormente al Hospital Sícoli, mientras que González fue trasladada al Hospital Central donde permaneció internada hasta su fallecimiento.