Un municipio de Mendoza ofrece una alternativa para no manejar después de tomar

Salir a comer, visitar una bodega o participar de un evento de esparcimiento en Mendoza suele incluir una copa de vino como parte de la experiencia. Para evitar que esa elección termine detrás de un volante, un municipio de la provincia firmó un acuerdo con una aplicación de transporte para facilitar alternativas de movilidad segura para vecinos y turistas.

La alianza en cuestión tendrá una duración inicial de dos años y fue formalizada por la Municipalidad de Luján de Cuyo y la empresa de movilidad, Cabify. El convenio contempla descuentos, vouchers, códigos promocionales y otras herramientas para quienes participen de actividades públicas y privadas en el departamento.

El foco está puesto especialmente en una situación concreta: qué hacer cuando una persona decide consumir alcohol durante una salida y después necesita regresar a su casa o alojamiento. La propuesta apunta a que pedir un vehículo sea una alternativa disponible en el mismo lugar donde se desarrolla la actividad y así poder evitar posibles accidentes.

Luján de Cuyo concentra buena parte de la actividad turística, gastronómica y vitivinícola de Mendoza. Bodegas, restaurantes, eventos culturales, propuestas deportivas y encuentros privados generan durante todo el año movimiento de vecinos y visitantes, muchos de ellos atraídos justamente por la posibilidad de disfrutar de la gastronomía y el vino mendocino.

En ese escenario, el convenio busca incorporar la movilidad como parte de la experiencia. Cabify podrá implementar promociones para viajes con origen o destino en Luján, vouchers para asistentes a eventos e incentivos especiales durante la noche, los fines de semana y los feriados. También se contempla la posibilidad de establecer puntos señalizados para el ascenso y descenso de pasajeros en eventos masivos, bodegas y polos gastronómicos.

La Municipalidad, por su parte, trabajará con los organizadores de eventos públicos y privados para incorporar estas herramientas y difundirá las acciones a través de sus canales de comunicación. La intención es que el conductor designado no necesariamente tenga que ser una persona del grupo que se abstenga de participar de la experiencia, sino que exista también una alternativa externa para regresar de manera segura.

Una cuestión que también toca a la seguridad vial

La iniciativa busca sumar una alternativa para evitar que quienes consumieron alcohol tengan que ponerse al volante para regresar. Prensa Gobierno de Mendoza

La iniciativa llega en un contexto en el que la provincia mantiene controles de alcoholemia y endureció las sanciones para quienes manejan después de consumir alcohol. La normativa mendocina establece para los automovilistas un límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que para conductores profesionales rige la tolerancia cero.

En uno de los últimos operativos informados por el Gobierno provincial, se realizaron 504 pruebas de alcoholemia y 29 dieron positivo. De esos casos, 19 superaron el límite legal establecido para los conductores de automóviles.

El acuerdo entre Luján y Cabify no reemplaza los controles ni las campañas de seguridad vial, pero suma una alternativa concreta para una de las decisiones más simples de una salida: si se tomó alcohol, no manejar. En el caso de los turistas, además, puede significar regresar directamente al alojamiento sin tener que buscar otra forma de transporte después de una visita a una bodega.

Desde Cabify señalaron que promover el consumo responsable requiere contar con alternativas "reales en el momento en que se necesitan". En ese sentido, la empresa mencionó específicamente su propuesta Cabify Bodegas y sostuvo que busca acompañar a vecinos y visitantes y aportar a una movilidad más ordenada en el departamento.

El convenio no tendrá costo para la Municipalidad: los descuentos, bonificaciones e incentivos que se implementen estarán a cargo de Cabify. Además, ambas partes acordaron realizar campañas de concientización y hacer un seguimiento de los resultados de las acciones durante los dos años iniciales del acuerdo.