Pescadores capturaron una carpa de 32 kilos en El Carrizal
Un grupo de pesca deportiva capturó un ejemplar de carpa amur, conocida por ser herbívora, lo que genera sorpresa ya que suelen estar en el fondo del embalse y es difícil capturarlas con caña y carnada. Fotos y videos.
Una verdadera hazaña tuvo lugar el viernes pasado en el embalse El Carrizal de Mendoza. Un grupo de pescadores deportivos de vasta trayectoria logró capturaron una carpa amur de 32 kilos y más de un metro de largo.
Este animal es una especie particular dentro de las carpas, conocido por ser herbívoro. Se alimenta mayoritariamente de algas en el fondo del embalse y de allí la épica del logro, ya que resulta muy fuera de lo común su captura con caña y carnada, tal y como se produjo por el grupo de pescadores.
Tras la captura, el ejemplar fue liberado como parte de una práctica responsable de pesca deportiva, fomentando la preservación del ecosistema.
Los responsables de la captura fueron Alan Geraige, Marcelo Contreras y Alejandro D'Elia. Los deportistas forman parte del equipo D'Elia Fishing, quien en sus redes sociales celebraron la hazaña con un posteo que reza: "¡Los pibes del D'Elia Fishing siempre teniendo las mejores capturas con nuestros equipos! El amur más grande de la historia en el Carrizal, Mendoza. Un Ejemplar de 32 kg. ¡Gracias por elegirnos siempre!".
Sobre la carpa amur
De nombre técnico Ctenopharyngodon idella, es de la familia Cyprinidae y puede alcanzar el metro de longitud, por lo que este pez capturado alcanzó cerca del máximo de tamaño. Su origen es de Asia oriental, incluyendo China y Rusia; pero tiene presencia en prácticamente todos los continentes.
Tienen un cuerpo alargado y robusto, con escamas grandes. Los adultos pueden llegar a pesar hasta 45 kg. Como dijimos, son herbívoros, se alimentan de la vegetación acuática. Son pacíficos y viven aproximadamente 15 años, en condiciones ideales.
Se reproducen de manera ovípara: las hembras ponen los huevos en el agua y los machos los fertilizan externamente. Necesitan un alto nivel de oxígeno en el agua para reproducirse exitosamente.