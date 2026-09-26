Paso a Chile: habilitado y sin demoras en ambos sentidos

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Cuándo volverá la inestabilidad en alta montaña.

No se registran demoras en el paso a Chile

El paso a Chile a través del Sistema Integrado Cristo Redentor quedó habilitado desde el viernes y funcionará con modalidad de 24 horas para todo tipo de vehículos los próximos días. La decisión se tomó tras una reunión de autoridades en la que se evaluaron las condiciones de alta montaña.

La apertura se concretó luego de que las autoridades analizaran la evolución del tiempo y las perspectivas para los próximos días. De esta manera, los viajeros que necesiten cruzar a Chile podrán utilizar el corredor internacional durante toda la jornada.

A su vez, las autoridades informaron que tanto en el Complejo Roque Carranza como en Los Libertadores no se registran demoras al momento de cruzar la frontera.

No se registran demoras en el paso a Chile. Osvaldo Valle - X Paso a Chile: cómo estará el tiempo en alta montaña Según el pronóstico informado para el Sistema Integrado Cristo Redentor, se esperan buenas condiciones meteorológicas hasta el lunes, cuando se anticipa un escenario inestable entre las 13 y las 23.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar durante el fin de semana deberán mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, especialmente ante posibles cambios en las condiciones de circulación en la zona cordillerana.