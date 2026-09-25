El paso a Chile reabre este viernes: a qué hora se puede cruzar y cómo estará el tiempo

El Sistema Integrado Cristo Redentor reabrirá este viernes a las 11 de la mañana y quedará habilitado con el horario de verano.

El paso a Chile permanece cerrado este viernes y las autoridades se reunirán para analizar una posible reapertura.

El paso a Chile abre este viernes 25 de septiembre a las 11 horas, tras una reunión de primera hora. Las condiciones en alta montaña mejorarán con el correr de los días y por eso las autoridades, luego de una reunión a las 8.00 de la mañana, tomaron la decisión de habilitar el tránsito.

Cómo están las temperaturas en alta montaña La mañana comenzó con temperaturas bajo cero en buena parte del corredor. En Uspallata se registran 6°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura llega a -5°.

Más hacia la cordillera, en Puente del Inca hay -7° y en Las Cuevas -8°. Estos registros se dan luego de una semana marcada por nevadas, cierres preventivos y reaperturas condicionadas por la evolución del tiempo.