Abre el paso a Chile: hasta qué hora se puede subir al corredor internacional
El paso a Chile abrirá desde las 10.00 de este jueves, luego de cerrar en la tarde del miércoles tras las nevadas. Las autoridades analizaron las condiciones y confirmaron la reapertura.
El paso a Chile volverá a estar habilitado este jueves 24 de septiembre desde las 10.00, luego de la reunión que mantuvieron las autoridades de ambos países. El Sistema Integrado Cristo Redentor había interrumpido el tránsito internacional durante la tarde del miércoles y este jueves por la mañana se evaluó si existían condiciones para recuperar una circulación segura.
El cierre fue definido de manera preventiva por las coordinaciones de Argentina y Chile luego de analizar los informes técnicos de las vialidades de ambos países. La medida alcanzó a todo tipo de vehículos y se tomó ante el pronóstico de inestabilidad en la cordillera.
Aunque el corredor funciona bajo el horario de verano de 24 horas, vigente desde el 16 de septiembre hasta el 31 de mayo de 2027, ese esquema queda sujeto a las condiciones de transitabilidad. Por eso, la extensión del horario no implica que el paso pueda permanecer abierto cuando existen riesgos vinculados al clima o al estado de la ruta.
Qué ocurrió durante el miércoles
Las restricciones comenzaron a aplicarse durante la tarde del miércoles. A las 15 horas se cerraron las barreras de Uspallata, en Argentina, y Guardia Vieja, en Chile, para impedir el ingreso de nuevos vehículos al corredor internacional.
Dos horas después, a las 17.00, se concretó el cierre del Túnel Internacional. Del lado chileno se permitió además el turismo local entre Guardia Vieja y el Complejo Fronterizo Los Libertadores hasta las 18.00, como medida precautoria.
La decisión se tomó a partir de los reportes de ambas vialidades y de las previsiones de inestabilidad climática en alta cordillera. Las autoridades señalaron que esas condiciones podían afectar la posibilidad de garantizar una circulación segura para quienes utilizan el corredor internacional.
La reapertura de este jueves con horario restringido
El paso a Chile quedó habilitado este jueves para todo tipo de vehículos, aunque con un horario reducido. El Sistema Integrado Cristo Redentor funcionará de 10 a 21, para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares. Además, las autoridades establecieron que a las 19.00 se suspenderá el tránsito en Uspallata y Guardia Vieja.
Es decir que, según la actualización de este jueves, el tránsito internacional por el Cristo Redentor estará permitido entre las 10.00 y las 21.00. Sin embargo, quienes se encuentren circulando deberán tener en cuenta la suspensión prevista desde las 19.00 en los puntos de control de Uspallata y Guardia Vieja.
Cómo están las temperaturas en alta montaña
La jornada presenta temperaturas más moderadas en algunos sectores del corredor internacional. En Uspallata se registran 11°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura llega a -3°. En tanto, en Puente del Inca hay -6° y en Las Cuevas -7°.
Por su parte, el paso Pehuenche continúa cerrado y no se encuentra habilitado para el tránsito internacional.