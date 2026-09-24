Abre el paso a Chile: hasta qué hora se puede subir al corredor internacional

El paso a Chile abrirá desde las 10.00 de este jueves, luego de cerrar en la tarde del miércoles tras las nevadas. Las autoridades analizaron las condiciones y confirmaron la reapertura.

El Cristo Redentor fue cerrado durante la tarde del miércoles y este jueves se evaluará la transitabilidad de la ruta hacia Chile.

El paso a Chile volverá a estar habilitado este jueves 24 de septiembre desde las 10.00, luego de la reunión que mantuvieron las autoridades de ambos países. El Sistema Integrado Cristo Redentor había interrumpido el tránsito internacional durante la tarde del miércoles y este jueves por la mañana se evaluó si existían condiciones para recuperar una circulación segura.

El cierre fue definido de manera preventiva por las coordinaciones de Argentina y Chile luego de analizar los informes técnicos de las vialidades de ambos países. La medida alcanzó a todo tipo de vehículos y se tomó ante el pronóstico de inestabilidad en la cordillera.

Aunque el corredor funciona bajo el horario de verano de 24 horas, vigente desde el 16 de septiembre hasta el 31 de mayo de 2027, ese esquema queda sujeto a las condiciones de transitabilidad. Por eso, la extensión del horario no implica que el paso pueda permanecer abierto cuando existen riesgos vinculados al clima o al estado de la ruta.

Qué ocurrió durante el miércoles Las condiciones de alta montaña llevaron a cerrar el Túnel Internacional y suspender el tránsito hacia Chile de manera preventiva. Las restricciones comenzaron a aplicarse durante la tarde del miércoles. A las 15 horas se cerraron las barreras de Uspallata, en Argentina, y Guardia Vieja, en Chile, para impedir el ingreso de nuevos vehículos al corredor internacional.

Dos horas después, a las 17.00, se concretó el cierre del Túnel Internacional. Del lado chileno se permitió además el turismo local entre Guardia Vieja y el Complejo Fronterizo Los Libertadores hasta las 18.00, como medida precautoria.