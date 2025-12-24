Paso a Chile: estado actual y cómo será la atención en Nochebuena

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. A partir de las 20 la atención estará restringida.

Turistas de diversas provincias y países limítrofes cruzan a Chile por el Paso Cristo Redentor. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Según informó la Coordinación General del Sistema Cristo Redentor, este miércoles a partir de las 20 la atención estará restringida. Se retomará a la normalidad a partir de las 10 horas del jueves 25 de diciembre.

Luego, el paso a Chile se mantendrá habilitado con normalidad. Es decir, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos las 24 horas.

Para este miércoles el pronóstico de Contingencias Climáticas anticipada un jornada con poca nubosidad en alta montaña. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 9°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° Por su parte, en la previa de Navidad no se registran demoras significativas para cruzar a Chile.

Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan que a la hora de planificar el viaje se corrobore el estado del paso en su sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.