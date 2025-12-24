Paso a Chile: estado actual y cómo será la atención en Nochebuena
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. A partir de las 20 la atención estará restringida.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Según informó la Coordinación General del Sistema Cristo Redentor, este miércoles a partir de las 20 la atención estará restringida. Se retomará a la normalidad a partir de las 10 horas del jueves 25 de diciembre.
Luego, el paso a Chile se mantendrá habilitado con normalidad. Es decir, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos las 24 horas.
Te Podría Interesar
Para este miércoles el pronóstico de Contingencias Climáticas anticipada un jornada con poca nubosidad en alta montaña. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 9°
- Punta de Vaca: 4°
- Puente del Inca: - 1°
- Las Cuevas: - 2°
Por su parte, en la previa de Navidad no se registran demoras significativas para cruzar a Chile.
Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan que a la hora de planificar el viaje se corrobore el estado del paso en su sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.