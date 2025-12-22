Qué puede pasar con el paso a Chile según Cornejo y una esperanza a largo plazo

Al paso a Chile volverá a estar colapsado. El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que insistirán en ofrecer algunas medidas paliativas y se esperanzó en una obra que se licitará en marzo. Una recomendación en medio del caos.

Esta semana comienza el "éxodo" de mendocinos hacia el Pacífico por las vacaciones y, al sumar la cantidad de camiones que transitan por la ruta 7, hay colapso del paso a Chile asegurado. "Es un colapso", ratificó el Gobernador Alfredo Cornejo en la entrevista que realizó en el programa After Office de MDZ Radio 105.5 FM.

Allí, el gobernador dijo que la situación difícilmente cambie en el corto plazo y se esperanzó en que el Gobierno nacional licite en marzo la reparación, con concesión incluida, de la ruta. Además, dijo que habló con intermediarios del electo presidente de Chile, José Antonio Kast, para tratar de mejorar los pasos fronterizos con algunas medidas simples, como incorporar escáners para los autos y evitar la revisión del 100% de los vehículos por parte del SAG.

"Hemos hablado con intermediarios de Kast para modernizar los pasos. Que no tienen que revisar el 100% e incorporar escáner. En los momentos pico recomiendo irse por Pehuenche. La provincia no tiene competencia en ese sentido", explicó el gobernador.

diego santilli alfredo cornejo conferencia (8) Alfredo Cornejo dijo que "difícilmente" cambie la situación del paso a Chile en el corto plazo. Alf Ponce Mercado / MDZ La visión de Alfredo Cornejo sobre el paso a Chile "El paso está muy peligroso. Requiere obras porque está muy peligroso. Hoy pasan 1200 camiones y antes pasaban 600 diarios. Los camiones llevan más tonelaje y se rompe más la ruta. Las aduanas no tienen la tecnología de otras aduanas del mundo. Tienen escáner para camiones y no para autos, algo que podría solucionar mucho", dijo Cornejo ante la consulta.

Además el gobernador tomó como propia una queja recurrente: los controles del servicio sanitario de Chile, que revisa a todos los vehículos y todos los bultos. "Está el agravante del SAG que revisa el 100% de los autos y el 100% de los bolsos que lleven los viajeros. Esto no pasa en ningún lugar del mundo", se quejó. En el largo plazo, Cornejo adelantó que el Gobierno nacional va a licitar en marzo la segunda ruta para concesionar. Y se trata de la ruta 7, que arranca en Buenos Aires y termina en el límite con Chile. Ese proyecto está dividido en tramos.