Alta montaña: trasladaron 100 vehículos encapsulados y el paso a Chile quedó sin demoras

Las demoras registradas durante el sábado llevaron a habilitar playones de estacionamiento y a ordenar el ascenso.

El intenso movimiento de turistas que buscan cruzar la frontera hacia Chile generó durante la jornada de este sábado demoras intermitentes en el corredor internacional, lo que obligó a las autoridades a activar de manera preventiva el protocolo de contingencia en alta montaña.

Durante las horas de mayor congestión, y ante la acumulación de vehículos en el complejo chileno, se habilitaron los playones de estacionamiento de Uspallata y Penitentes con el objetivo de ordenar el ascenso y evitar la saturación de la Ruta Nacional 7, especialmente en sectores de riesgo.

Con el avance de la jornada, la situación comenzó a normalizarse de manera progresiva. Según la última actualización oficial, unos 100 vehículos livianos fueron trasladados en modalidad de “cápsula” desde el pulmón de aparcamiento de Penitentes hacia el complejo Los Libertadores, lo que permitió descomprimir el corredor.

Ahora el tránsito hacia Chile es escaso y el complejo Los Libertadores opera sin demoras ni filas, una mejora significativa respecto de las horas previas, cuando los tiempos de espera habían alcanzado los 90 minutos.

Operativo preventivo activo A pesar de la normalización del flujo, el operativo de control se mantiene activo. Permanecen desplegadas en la zona movilidades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el G.U.M., Gendarmería Nacional y la Coordinación de la Policía de Mendoza, con el objetivo de responder de forma inmediata ante un eventual nuevo pico de demanda.