Un camionero volcó tras chocar contra un cerro en alta montaña

Un camión con patente chilena protagonizó un vuelco en solitario en la zona de la Curva del Tiempo, uno de los tramos más complejos del corredor internacional. El rodado circulaba de oeste a este cuando el conductor, un chofer argentino, perdió el dominio y terminó impactando de lleno contra el cerro. El episodio dejó un panorama de fuerte inquietud entre los automovilistas que transitaban por el sector.

vuelco montaña De acuerdo con las primeras pericias, el accidente estaría vinculado al exceso de velocidad en un punto donde la traza exige maniobras precisas. Tras el impacto, el chofer sufrió un traumatismo grave y fue asistido de inmediato por los equipos de emergencia. El test de alcoholemia arrojó resultado cero, por lo que se descartó la presencia de alcohol en sangre.

El siniestro ocurrió en alta montaña, en un sector donde las condiciones climáticas y el relieve obligan a extremar la precaución. La violencia del choque dejó el camión destruido y volcado sobre la banquina, lo que obligó a trabajar rápido para evitar bloqueos en el tránsito internacional.