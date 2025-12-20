Solsticio de verano: cuándo llega el día más largo del año en Argentina

Cuándo se produce el solsticio de verano, el fenómeno astronómico que marca el inicio de la estación y el día con más horas de luz solar del año.

La llegada del solsticio de verano, el fenómeno astronómico que da inicio formal a la estación más calurosa y se destaca por tener el día con más luz solar del año y la noche más corta, se producirá en 2025 este domingo 21 de diciembre a las 15.03 hora argentina.

De acuerdo a la información del Servicio de Hidrografía Naval, ese será el momento exacto en que el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación hacia el Sol, recibiendo la mayor cantidad de radiación del año.

Durante esa jornada, el Sol saldrá más temprano y se ocultará más tarde que en cualquier otro día, lo que dará lugar a la noche más corta y al período de luz solar más prolongado en todo el territorio nacional. A partir de allí, aunque las altas temperaturas continuarán durante varios meses, los días comenzarán a acortarse de manera paulatina.

Qué es el soslticio de verano El solsticio ocurre por la inclinación del eje terrestre, que hace que uno de los hemisferios reciba más energía solar que el otro. En diciembre, ese beneficio recae sobre el hemisferio sur, donde se encuentra la Argentina. Este fenómeno fue clave para antiguas civilizaciones, que lo utilizaban para organizar actividades agrícolas, sociales y ceremoniales.

Más allá de su explicación científica, el solsticio de verano tiene una fuerte carga simbólica. Al coincidir con el cierre del año, muchas personas lo asocian a momentos de balance personal, renovación y nuevos comienzos, aprovechando la energía del día con más luz.