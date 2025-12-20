Alto flujo de viajeros rumbo a Chile: activan protocolo y hay demoras de 90 minutos

Ante el incremento de viajeros que buscan cruzar la frontera, se generan demoras de 90 minutos en Los Libertadores.

El intenso movimiento de turistas que buscan cruzar la frontera hacia Chile generó las primeras demoras en el corredor internacional durante la jornada de este sábado.

Ante el incremento del flujo vehicular y las demoras registradas en la aduana chilena, la coordinación de las fuerzas de seguridad activó el protocolo de contingencia que contempla el uso de los playones de estacionamiento en Uspallata y Penitentes.

La decisión de habilitar estos puntos de aparcamiento busca evitar el colapso de la ruta y garantizar el orden ante los tiempos de espera que ya afectan al complejo Los Libertadores. El operativo cuenta con la participación de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Gobierno de Mendoza, junto al personal del G.U.M., quienes trabajan de forma coordinada para administrar la subida de los vehículos de manera escalonada.

De ser necesario, los conductores serán derivados a las zonas de detención en Penitentes o Uspallata si la capacidad del complejo fronterizo se ve superada, evitando así largas filas de vehículos sobre la calzada en sectores peligrosos de la alta montaña.

Estado de los servicios y tiempos de espera Actualmente, el complejo Los Libertadores presenta demoras de 90 minutos debido a la gran cantidad de particulares y transportes que intentan completar los trámites migratorios. Las autoridades recomiendan a los viajeros circular con precaución y mantenerse informados sobre el estado de los aparcamientos antes de continuar el ascenso.