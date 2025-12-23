Cómo está el paso a Chile y cuál es el pronóstico para la semana

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Para este martes el pronóstico de Contingencias Climáticas señala una jornada con poca nubosidad en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 6°

Punta de Vaca: 2°

Puente del Inca: - 3°

Las Cuevas: - 4° Para el miércoles, en la previa de Navidad, se espera que continúe la estabilidad en alta montaña. "Poco nuboso en cordillera", indica el pronóstico. En tanto, el jueves 25 de diciembre será una jornada con cielo despejado, mientras que para el viernes hay pronóstico de lluvia débil en horas del mediodía.

Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile. Aquellos interesados en viajar pueden verificar cómo está el paso en la página web oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: