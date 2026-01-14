Paso a Chile: estado actual, demoras y pronóstico

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación este miércoles.

No hay demoras de importancia en Los Libertadores.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas. A primera hora de este miércoles, desde la Coordinación del paso a Chile informaron que por lo pronto no hay demoras de importancia en Los Libertadores (lado chileno), tampoco en Horcones (lado argentino).

En cuanto al pronóstico en alta montaña, Contingencias Climáticas señala una jornada algo nublada en cordillera. Las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: 2°

Las Cuevas: 1° Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad previo a iniciar viaje hacia el vecino país.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: