Pasé y miré: obstáculos indebidos que persisten, en las calles mejoradas de la Ciudad

Resulta extraño que obras necesarias y llevadas adelante en la ciudad capital, no sean realizadas de la mejor manera. No parece difícil ni complejo.

Me sorprendió, luego de la publicación en MDZ por la presencia de los obstáculos que poblaban varias arterias de la Ciudad de Mendoza, mejoradas con buen criterio, que transcurridos varios días, muchas de ellos permanecen incólumes. Firmes y peligrosos, por su precaria señalización diurna y, sobre todo, nocturna.

Para ser sinceros, los más burdos se resolvieron con rapidez, pero restan muchos y no se avizora pronta solución. Duros de roer los contratistas y poco activo el control de la comuna.

Hay un caso especial que nos compete directa y diariamente: hace más de un mes en la esquina de Coronel Rodríguez y Avellaneda, vecino a la casa de MDZ, permanecen montículos de arena y alrededor de 6 (seis) tachos plásticos naranjas abandonados.

obras en ciudad agustin alvarez martinez de rozas(5) Obras necesarias, pero ejecutadas de manera parcial Alf Ponce Mercado / MDZ Ya hubo en el lugar un incidente con un automóvil, durante una noche de la semana pasada. Afortunadamente sin consecuencias graves. Sólo raspones en el vehículo y el mal rato pasado por el conductor. “A quién me voy a quejar. Es pérdida de tiempo y frustración”, fue su respuesta ante el requerimiento de un periodista sobre su proceder.

Obras a mitad de camino En la esquina de Agustín Álvarez y Martínez de Rozas persiste otro tacho naranja, incólume y altanero. Obstáculo importante a sortear, sobre todo en horario nocturno. Cero indicador lumínico. Como en todos los varios que persisten aún, en las diferentes arterias en las que se ha trabajado y en las que se realizan tareas actualmente.