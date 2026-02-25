Pasé y miré: las calles Sarmiento y 25 de Mayo otra vez en obras

La esquina de 25 de Mayo y calle Sarmiento está otra vez en obras a un mes de la inauguración del nuevo polo gastronómico.

Desde hace unos meses la Ciudad de Mendoza ofrece una vista caótica entre pozos, carteles y montañas de arena. El cruce de 25 de Mayo y la calle Sarmiento está otra vez en obras a un mes de la inauguración del popular polo gastronómico.

Arreglos 25 de Mayo y Sarmiento Arreglos 25 de Mayo y Sarmiento Marcos Garcia / MDZ Obras en la calle Sarmiento La remodelación de la calle Sarmiento fue una de las obras más esperadas de los últimos meses. Aunque los plazos se alargaron, la nueva arteria de la Ciudad de Mendoza fue celebrada por empresarios de la zona.

El lugar es frecuentado por vecinos y turistas a diario, pero ahora una nueva obra entorpece la fluidez de conductores y transeúntes: la remodelación de las veredas de la calle 25 de Mayo.

Arreglos 25 de Mayo y Sarmiento (4) Obras en la calle Sarmiento y 25 de Mayo. Marcos Garcia / MDZ Por las tareas, no se puede circular por la vereda oeste y la calle 25 de Mayo está reducida a media calzada. Aunque los carteles indican a los peatones caminar por la vereda este, muchos deciden transitar por el asfalto entre cintas de peligro y cúmulos de materiales.

Arreglos 25 de Mayo y Sarmiento (3) Marcos Garcia / MDZ Plan de mejoramiento de calles Ayer, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza comunicó los cortes de tránsito por obras que continúan desarrollándose durante esta semana en el marco del Plan de Obras Urbanas. "Estas labores forman parte de un cronograma estratégico que prevé la renovación de arterias y espacios públicos, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y fortalecer la infraestructura urbana", explicaron.