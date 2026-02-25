Pasé y miré: las calles Sarmiento y 25 de Mayo otra vez en obras
La esquina de 25 de Mayo y calle Sarmiento está otra vez en obras a un mes de la inauguración del nuevo polo gastronómico.
Desde hace unos meses la Ciudad de Mendoza ofrece una vista caótica entre pozos, carteles y montañas de arena. El cruce de 25 de Mayo y la calle Sarmiento está otra vez en obras a un mes de la inauguración del popular polo gastronómico.
Obras en la calle Sarmiento
La remodelación de la calle Sarmiento fue una de las obras más esperadas de los últimos meses. Aunque los plazos se alargaron, la nueva arteria de la Ciudad de Mendoza fue celebrada por empresarios de la zona.
El lugar es frecuentado por vecinos y turistas a diario, pero ahora una nueva obra entorpece la fluidez de conductores y transeúntes: la remodelación de las veredas de la calle 25 de Mayo.
Por las tareas, no se puede circular por la vereda oeste y la calle 25 de Mayo está reducida a media calzada. Aunque los carteles indican a los peatones caminar por la vereda este, muchos deciden transitar por el asfalto entre cintas de peligro y cúmulos de materiales.
Plan de mejoramiento de calles
Ayer, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza comunicó los cortes de tránsito por obras que continúan desarrollándose durante esta semana en el marco del Plan de Obras Urbanas. "Estas labores forman parte de un cronograma estratégico que prevé la renovación de arterias y espacios públicos, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y fortalecer la infraestructura urbana", explicaron.
"Es importante destacar que, a través del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, la Ciudad reacondicionará aproximadamente 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras, mediante una importante inversión municipal cuyo principal objetivo es brindar condiciones óptimas de circulación vehicular y peatonal", agregaron.
Actuales restricciones. Trabajos en calzada:
- Joaquín V. González. Corte total por tareas de asfalto. Tramo: de Olascoaga a Tiburcio Benegas.
- Juan de Dios Videla. Tránsito reducido en sectores puntuales por tareas de asfalto. Tramo: de Tiburcio Benegas a Paso de los Andes.
- Patricias Mendocinas. Corte total: de Gutiérrez a Rivadavia.
- Chile. Corte total por tareas de asfalto hasta el jueves 26. Tramo: de Sarmiento a Gutiérrez.
- Rioja. Corte total por tareas de asfalto. Tramo: de Urquiza a Beltrán:
- Buenos Aires. Corte total por tareas de fresado previas a la colocación del asfalto. Tramo: de José F. Moreno a Rioja.