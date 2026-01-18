Calle Sarmiento: uno por uno los restaurantes del nuevo polo gastronómico de Mendoza

Entre edificios de oficinas, fachadas antiguas y comercios, se elevan imponentes los nuevos restaurantes de la calle Sarmiento que buscan marcar presencia en la agenda de los turistas que llegan a Mendoza y convertir la avenida en un mercado gastronómico, al estilo europeo, al menos una vez al mes. La idea es que un domingo cada cuatro semanas, la calle Sarmiento se convierta en peatonal y los comensales puedan disfrutar de platos de excelente calidad por un precio económico, paseos de artesanos y emprendedores y alguna propuesta artística.

Poco a poco después de las obras de remodelación que se extendieron durante seis meses, se volvieron a poblar las mesas de los bares. Se ve gente tomando café en la mañana, turistas extranjeros cenando antes de que caiga el sol y copas brindando por la noche.

En la calle Sarmiento y alrededores hay más de 15 propuestas gastronómicas.

A la propuesta gastronómica la acompaña el fluido de turistas de tres hoteles de relevancia, dos de los cuales son 5 estrellas, Hotel Diplomatic, Park Hyatt Mendoza y Hotel Internacional.

En la esquina de Belgrano y calle Sarmiento se ubican dos de las heladerías históricas de Mendoza: Ferruccio Soppelsa y Famiglia Perín. Ambas fueron fundadas por maestros heladeros que llegaron de Italia, Soppelsa abrió sus puertas en 1927 y Perín en 1947.

El puesto de trabajo es jornada completa Foto: @famiglia.perin Famiglia Perín está en Mendoza desde 1947. Foto: @famiglia.perin

Las dos son reconocidas por sus cremas heladas artesanales, la adaptación a los cambios y las propuestas innovadoras en sabores vinculados al vino y las frutas de estación. Las tradicionales heladerías sortearon con éxito el ingreso de productos industriales, la venta de helados en los supermercados y las crisis económicas del país. Hoy forman parte de la postal del ingreso a la calle Sarmiento.

Unos 300 metros hacia el sur, sobre Belgrano pasando la calle Martín Zapata hay una tercera heladería que vale la pena conocer: Michel. El local de helados artesanales nació en 1978 en Luján de Cuyo y con el correr de los años fue creciendo. Actualmente, tiene tres sucursales y una mousse de naranja imperdible.

Restaurantes premiados y reconocidos

En la calle Sarmiento conviven los más variados sabores y estilos, entre ellos se destacan dos restaurantes con reconocimiento internacional: Azafrán y Soberana. El primero recibió una estrella de la Guía Michelin y el segundo, una recomendación por segundo año consecutivo.

azafrán 1.jpg Azafrán tiene una estrella Michelín.

En los alrededores de la calle Sarmiento, también hay dos restaurantes recomendados por la Guía Michelín: Centauro sobre la calle Perú y Brutal ubicado en la calle Belgrano.

Según la Guía Michelín, Azafrán es un restaurante de ambiente contemporáneo y sugiere probar los menús degustación del chef Sebastián Weigandt porque dan mucho protagonismo al mundo vegetal y a productos locales como el chivo.

De Soberana destaca la elegancia del restaurante y la propuesta gastronómica en base a un recetario argentino y local que crece con constantes guiños a otras culturas, sobre todo a la francesa, la italiana y la española. De la carta sugiere: sopa de cebolla con gratén de queso gruyere, langostinos y papa rosti, fideua con pulpo, calamar y marisco, pesca blanca, risotto di stagione, y rack de cordero con cremoso puré de calabaza y coco.

Vidrieras navideñas Concurso ciudad, Soberana (2) Soberana en Navidad. Marcos Garcia / MDZ

La Guía Michelín recomienda Centauro por la originalidad, técnica y personalidad del joven y talentoso chef colombiano Aris Pabón. Destaca los aderezos para las ensaladas están elaborados con hojas de higuera y los helados, como el de queso azul.

centauro Centauro está sobre la calle Perú a pocos metros de la calle Sarmiento. Centauro

Por su parte, de Brutal sugiere el menú degustación sorpresa de la chef Evelin Vargas. “Es una experiencia salvaje y primitiva que invita a comer una enorme costilla de vacuno con los dedos, por lo que ofrecen hasta guantes y baberos”, destaca la Guía Michelín.

Los que se viene en la calle Sarmiento

El mes que viene se espera que inaugure el bar Astor Club, un ambicioso proyecto gastronómico y cultural en la calle Sarmiento 756. La propuesta está al mando de Aldo Graziani, reconocido sommelier y empresario gastronómico.

Astor Club tendrá tres niveles: subsuelo, planta baja y primer piso. La idea es ofrecer vinos de excelencia en una cava para 7.000 botellas y gastronomía de primer nivel envuelta por tangos.

astor club Astor Club tendrá tres niveles y una propuesta de tango, gastronomía y vinos. Municipalidad de Ciudad de Mendoza

El club de tango estará ubicado en el subsuelo y tendrá un escenario propio para músicos y bailarines, y una propuesta de cena show con capacidad para 140 personas, además de un sector VIP. El bar funcionará en planta baja y primer piso, con espacios pensados para albergar simultáneamente a más de 350 personas.

La calle Sarmiento, entre lo clásico y lo moderno

Con los portones del Parque San Martín de fondo, la calle Sarmiento invita a un paseo distinto con una amplia y variada propuesta gastronómica que va desde los bodegones hasta restaurantes premiados pasando por pizzerías y locales de sushi.

Calle Sarmiento (3) La renovada calle Sarmiento. Marcos Garcia / MDZ

En Espejo y Belgrano está el bodegón “El Gallego” con sus milanesas gigantes y sus precios accesibles, en la misma cuadra llegando a la calle Sarmiento se ubica Brutal y en la esquina contraria Sushi Club. Siguiendo por Belgrano hacia el sur está Fabric Sushi, La Barra Parrilla, Chama en Belgrano y Liniers, y Vico Wine Bar.

De vuelta sobre calle Belgrano en solo tres cuadras cuadra se entrecruzan propuestas gastronómicas que con vinerías, bares y regionales: Estancia La Pasión, La Piazza, Auténtico, El Asadito, Fans del Vino, Soberana, Flor del Desierto, Paisana, Azafrán, Wine House, Liniers Fuegos, Pizzaiolo, Ramal Club de tragos y tapas, Bigalia, Malbec WineShop, Portal del Viento, Entre dos, Paisana, Estancia La Florencia, Sol y vino, y La Lucía.