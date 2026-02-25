Fentanilo contaminado: confirmaron la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva del director técnico del laboratorio HLB Pharma , José Maiorano, en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que, según la causa, estuvo vinculado con la muerte de 111 personas en distintos puntos del país.

La resolución fue firmada por los jueces Javier Hornos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala IV, quienes rechazaron por “inadmisible” el recurso presentado por la defensa.

De esta manera, el tribunal dejó firme la detención del imputado, al considerar que no había argumentos suficientes para revisar la medida dispuesta en instancias anteriores.

Maiorano se encuentra procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte —al menos 20 casos ya acreditados—, en concurso real con la adulteración de medicamentos de un modo peligroso para la salud pública, en calidad de coautor. La imputación contempla tanto el presunto impacto letal como el riesgo extendido generado por la distribución del producto.

El acusado permanece detenido desde el 25 de septiembre de 2025, cuando fue arrestado por orden del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación. El magistrado considera que existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de que el lote cuestionado presentaba graves irregularidades en su proceso de fabricación.

En el expediente también fue señalado Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., junto a otros 16 integrantes de las firmas. A todos ellos se les atribuye haber participado en decisiones relacionadas con la elaboración, comercialización y distribución del lote 31202 del opioide, producido el 16 de diciembre de 2024 con destino al sistema público de salud.

De acuerdo al escrito judicial, la sustancia fue contaminada en un contexto de fabricación atravesado por múltiples falencias, algunas consideradas críticas. Además, el documento sostiene que existieron diversas alertas internas que no habrían sido atendidas de manera adecuada.