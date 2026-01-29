Fentanilo contaminado: la Justicia confirmó 111 fallecidos y avanza con peritajes

La Justicia argentina determinó un total de 111 fallecidos atribuidos al fentanilo contaminado que provocó una de las mayores tragedias sanitarias del país en mayo de 2025. La confirmación se conoció este jueves a partir del cierre de una etapa clave de la investigación judicial.

El juez federal Ernesto Kreplak remitió al Cuerpo Médico Forense un total de 159 casos , que incluyen 111 fallecimientos y 48 infecciones , para que sean analizados durante el mes de febrero. Según fuentes judiciales, el objetivo es ratificar de manera definitiva el nexo entre el medicamento adulterado y las muertes registradas en distintos puntos del país.

En septiembre del año pasado, la causa contabilizaba 124 pacientes fallecidos con posible asociación al brote , pero tras profundizarse la investigación durante enero, algunos casos fueron descartados por falta de pruebas concluyentes.

“Sabemos que no son todas las víctimas y que hay situaciones que no vamos a poder acreditar por deficiencias en las muestras tomadas en su momento”, reconocieron fuentes del expediente.

El fentanilo cuestionado fue producido por las firmas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo , que fueron clausuradas entre febrero y mayo de 2025 por no cumplir con los requisitos de seguridad. El potente opioide sintético fue administrado en unidades de terapia intensiva de al menos veinte centros médicos del país.

Las pericias detectaron en ampollas cerradas del medicamento dos bacterias multiresistentes, coincidentes con las halladas en los pacientes, muchos de los cuales murieron a causa de esas infecciones.

El propietario de los laboratorios, Ariel García Furfaro, fue procesado el 25 de septiembre por el delito de adulteración de sustancias medicinales que derivaron en la muerte de al menos 20 personas. La resolución judicial dispuso además su prisión preventiva, un embargo por un billón de pesos y la inhibición general de bienes. Actualmente son 17 los procesados, entre ellos familiares directos y empleados de ambas firmas.

Una vez concluido el análisis forense, la Justicia prevé nuevas indagatorias y la actualización de las imputaciones según el número final de víctimas confirmadas. En paralelo, también se investiga el rol de la ANMAT como organismo de control y se tramitan causas paralelas por presuntos delitos de contrabando y desvío de medicamentos al mercado ilegal.