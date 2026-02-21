Parque Deportivo de Montaña: cortes programados por el armado del escenario de la Vendimia
Habrá interrupciones graduales en el predio con restricciones horarias para facilitar tareas técnicas vinculadas al evento.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que comenzaron a aplicarse cortes e interrupciones graduales en el Parque Deportivo de Montaña, en el marco del montaje del escenario para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
El evento se llevará a cabo el próximo 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, uno de los principales escenarios culturales de la provincia, por lo que ya se iniciaron tareas técnicas en el predio.
Los trabajos comenzaron con el ingreso de servicios especializados que desarrollan labores en la zona, lo que motivó un primer corte en los alrededores del portón de acceso al teatro.
Cómo serán los cortes y restricciones en el predio
Desde el lunes 23 se prohibirá el ingreso de vehículos hacia el sector del Teatro Griego, mientras que también quedará inhabilitado el uso de los sanitarios ubicados dentro del predio.
Según se detalló oficialmente, las restricciones se aplicarán todos los días entre las 8 y las 20 horas, en función del avance de las tareas de montaje necesarias para el desarrollo del evento.
Desde el municipio solicitaron a quienes concurren habitualmente al Parque Deportivo de Montaña respetar la señalización y las indicaciones del personal dispuesto en el operativo, con el objetivo de resguardar la seguridad y garantizar el normal desarrollo de los trabajos.