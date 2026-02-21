Parque Deportivo de Montaña: cortes programados por el armado del escenario de la Vendimia

Habrá interrupciones graduales en el predio con restricciones horarias para facilitar tareas técnicas vinculadas al evento.

El operativo se extenderá hasta los días previos al Acto Central, con cortes diarios y zonas restringidas.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que comenzaron a aplicarse cortes e interrupciones graduales en el Parque Deportivo de Montaña, en el marco del montaje del escenario para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El evento se llevará a cabo el próximo 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, uno de los principales escenarios culturales de la provincia, por lo que ya se iniciaron tareas técnicas en el predio.

Los trabajos comenzaron con el ingreso de servicios especializados que desarrollan labores en la zona, lo que motivó un primer corte en los alrededores del portón de acceso al teatro.

parque deportivo de montaña1 Habrá cortes en el Parque Deportivo de Montaña por el Acto Central de la Vendimia. Prensa Ciudad de Mendoza Cómo serán los cortes y restricciones en el predio Desde el lunes 23 se prohibirá el ingreso de vehículos hacia el sector del Teatro Griego, mientras que también quedará inhabilitado el uso de los sanitarios ubicados dentro del predio.

Según se detalló oficialmente, las restricciones se aplicarán todos los días entre las 8 y las 20 horas, en función del avance de las tareas de montaje necesarias para el desarrollo del evento.