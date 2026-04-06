Pánico en Parque de la Costa: decenas de personas quedaron colgadas de una montaña rusa que falló

Una falla mecánica en una montaña rusa del Parque de la Costa generó momentos de tensión durante el fin de semana largo de Semana Santa . El incidente ocurrió el viernes 3 de abril, en plena jornada de Viernes Santo, cuando un carrito quedó detenido a varios metros de altura con pasajeros a bordo durante aproximadamente 20 minutos.

El hecho se produjo en la atracción conocida como "El Desafío", una de las montañas rusas más intensas del parque ubicado en Tigre. Según testigos, el desperfecto habría ocurrido cuando una parte del mecanismo se dañó de forma repentina, lo que obligó a detener el recorrido con los ocupantes en una pendiente elevada.

El momento fue registrado por un visitante que esperaba para subir a la atracción llamado Matías Bertuna, quien difundió el video en TikTok, donde mostró el carrito inmovilizado mientras los pasajeros permanecían a varios metros de altura a la espera de asistencia.

“Se partió la cadena y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, relató el joven en la publicación que rápidamente se viralizó.

Las imágenes muestran el vagón detenido en una de las pendientes del circuito mientras otros visitantes observaban desde el suelo con preocupación. De acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales, las personas que estaban a bordo permanecieron cerca de media hora sin poder descender por sus propios medios.

Finalmente, personal del parque intervino y logró asistir a los pasajeros para que bajaran de manera segura. No se reportaron heridos.

parque de la costa.jpg El Parque de la Costa fue inaugurado en 1997 y actualmente enfrenta acusaciones en redes por falta de mantenimiento. Archivo

Reclamos en redes por el estado de los juegos

Tras la viralización del video, varios usuarios comenzaron a compartir experiencias similares en redes sociales y cuestionaron el mantenimiento de algunas atracciones del parque.

Una usuaria aseguró que meses atrás había vivido una situación parecida en la misma montaña rusa, mientras que otra afirmó que en otra atracción “se habían volado unas ruedas”, lo que calificó como una escena “digna de la película Destino Final”.

Incluso el propio autor del video respondió comentarios señalando que en otra oportunidad vio “pedazos de cadenas volar” durante un desperfecto.

Hasta el momento, las autoridades del parque no difundieron un comunicado oficial explicando las causas de la falla ni las medidas adoptadas tras el incidente.