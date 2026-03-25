PAMI paga el 100% de la insulina: quiénes acceden y cómo se hace el trámite

PAMI garantiza insulina gratis al 100%. Conocé requisitos, padrón obligatorio y cómo hacer el trámite para mantener el beneficio activo sin demoras.

El PAMI confirmó que continúa vigente la cobertura del 100% para la provisión de insulina en todo el país. Sin embargo, para acceder al beneficio es obligatorio estar inscripto en el padrón de personas con diabetes, una base clave para garantizar el seguimiento médico y la entrega de insumos.

Investigadores del Conicet identificaron una vía clave en el desarrollo del páncreas que podría mejorar la calidad de las células productoras de insulina creadas en laboratorio. Foto: Shutterstock PAMI garantiza la cobertura total de la insulina. Foto: Shutterstock Cobertura total de insulina: qué tener en cuenta El organismo mantiene la gratuidad plena de las insulinas incluidas en su cobertura habitual, aunque establece controles más estrictos para algunas variantes específicas, como las de acción prolongada. En estos casos, la entrega queda sujeta a una evaluación previa por parte de auditoría médica.

Para acceder a estas alternativas, el afiliado debe presentar documentación clínica que respalde la indicación profesional, demostrando la necesidad de utilizar ese tipo de tratamiento por sobre las opciones convencionales.

Quién puede hacer el trámite El proceso no requiere que lo realice exclusivamente el titular. También puede ser gestionado por un apoderado o un familiar directo, siempre que esté debidamente autorizado. Esta posibilidad busca facilitar el acceso al beneficio, especialmente en adultos mayores con dificultades para movilizarse o realizar gestiones digitales.

Actualización obligatoria del padrón de diabetes Para mantener la cobertura al 100%, es necesario renovar anualmente la información médica. Este trámite debe realizarse a través del médico de cabecera, quien carga los estudios correspondientes en el sistema.