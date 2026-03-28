PAMI: los requisitos para obtener medicamentos gratis para jubilados
PAMI amplió su cobertura total de medicamentos, sin embargo, los afiliados que no cumplan estos requisitos seguirán excluidos.
Una de las discusiones centrales alrededor de PAMI es sobre el acceso a medicamentos por parte de sus afiliados. En los últimos meses, el organismo fue cuestionado con respecto a ciertas restricciones impuestas para acceder a la cobertura y en muchos casos, debió retroceder y restituir el 100% de los remedios para jubilados y pensionados.
A pesar de avanzar en ciertas instancias, el organismo mantiene ciertas restricciones para acceder a los medicamentos gratuitos. Estos requisitos se centran principalmente en la situación socioeconómica de sus afiliados. Para obtener medicamentos al 100% no se puede tener un ingreso superior a 1,5 haberes previsionales mínimos, en el caso de las personas que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD) el límite se amplia a 3 haberes mínimos.
Además, otros requisitos que limitan el acceso a este beneficio tienen que ver con los bienes registrados de cada afiliado. El organismo rechaza el reintegro de medicamentos si el afiliado posee un vehículo con menos de 15 años de antiguedad, al igual que excluye a quienes figuran como titulares de más de un inmueble, incluso si ese bien adicional no genera ingresos.
Como tercer requisito también el organismo tiene en cuenta la cobertura de salud adicional. Es decir, si el afiliado cuenta con medicina prepaga o algún tipo de doble cobertura médica queda excluido del esquema de medicamentos cubiertos al 100%.
Otros requisitos para acceder a medicamentos gratuitos
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Las recetas médicas deben estar vigentes
Los certificados médicos deben encontrarse actualizados al momento de la solicitud
- Se deben acreditar tratamientos prolongados en caso de medicación crónica
El trámite para acceder a esta cobertura se realiza de forma online y para esto se debe ingresar al sitio web de PAMI e ir a la sección "Trámites Web", seleccionar "Medicamentos sin cargo por subsidio social" y completar la información personal, ingresos y receta médica. Una vez completado estos pasos se debe enviar la solicitud y esperar la aprobación.