PAMI: los requisitos para obtener medicamentos gratis para jubilados

PAMI amplió su cobertura total de medicamentos, sin embargo, los afiliados que no cumplan estos requisitos seguirán excluidos.

Una de las discusiones centrales alrededor de PAMI es sobre el acceso a medicamentos por parte de sus afiliados. En los últimos meses, el organismo fue cuestionado con respecto a ciertas restricciones impuestas para acceder a la cobertura y en muchos casos, debió retroceder y restituir el 100% de los remedios para jubilados y pensionados.

A pesar de avanzar en ciertas instancias, el organismo mantiene ciertas restricciones para acceder a los medicamentos gratuitos. Estos requisitos se centran principalmente en la situación socioeconómica de sus afiliados. Para obtener medicamentos al 100% no se puede tener un ingreso superior a 1,5 haberes previsionales mínimos, en el caso de las personas que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD) el límite se amplia a 3 haberes mínimos.

Además, otros requisitos que limitan el acceso a este beneficio tienen que ver con los bienes registrados de cada afiliado. El organismo rechaza el reintegro de medicamentos si el afiliado posee un vehículo con menos de 15 años de antiguedad, al igual que excluye a quienes figuran como titulares de más de un inmueble, incluso si ese bien adicional no genera ingresos.

Como tercer requisito también el organismo tiene en cuenta la cobertura de salud adicional. Es decir, si el afiliado cuenta con medicina prepaga o algún tipo de doble cobertura médica queda excluido del esquema de medicamentos cubiertos al 100%.