PAMI lanzó un beneficio gratuito para sus afiliados en 2026: cómo acceder

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) confirmó un nuevo beneficio gratuito que estará disponible para todos sus afiliados durante 2026. La iniciativa apunta a mejorar el acceso a la salud de jubilados y pensionados , reduciendo gastos de bolsillo y fortaleciendo la atención preventiva en todo el país.

La medida forma parte de un plan integral de la obra social para ampliar coberturas sin copagos y garantizar prestaciones esenciales a uno de los sectores más vulnerables de la población.

El beneficio contempla una ampliación de servicios médicos sin costo , con énfasis en la prevención y el seguimiento de enfermedades crónicas. Entre las principales prestaciones se encuentran:

Desde PAMI aclararon que estas prestaciones estarán disponibles para todos los afiliados sin necesidad de realizar trámites adicionales , ya que se integran automáticamente a la cobertura vigente.

Dentro de los beneficios más valorados, PAMI continuará durante 2026 con la entrega gratuita de anteojos recetados . Los afiliados podrán acceder a lentes para visión cercana, lejana o bifocales, siempre que cuenten con la orden médica electrónica emitida por un oftalmólogo de la cartilla.

El procedimiento incluye la consulta médica, la emisión de la receta y la elección de una óptica adherida. En los casos en que el afiliado no pueda trasladarse, el trámite puede ser realizado por un familiar o apoderado.

Desde la obra social destacaron que el objetivo central del programa es reducir desigualdades en el acceso a la salud, especialmente entre afiliados que viven en zonas alejadas o atraviesan dificultades económicas. La implementación será progresiva a lo largo del año y contará con mecanismos de seguimiento para garantizar su cumplimiento.