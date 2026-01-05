PAMI lanzó un beneficio gratuito para sus afiliados en 2026: cómo acceder
PAMI confirmó un nuevo beneficio para los afiliados que estará disponible durante todo el año entrante.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó un nuevo beneficio gratuito que estará disponible para todos sus afiliados durante 2026. La iniciativa apunta a mejorar el acceso a la salud de jubilados y pensionados, reduciendo gastos de bolsillo y fortaleciendo la atención preventiva en todo el país.
La medida forma parte de un plan integral de la obra social para ampliar coberturas sin copagos y garantizar prestaciones esenciales a uno de los sectores más vulnerables de la población.
Qué incluye el nuevo beneficio de PAMI
El beneficio contempla una ampliación de servicios médicos sin costo, con énfasis en la prevención y el seguimiento de enfermedades crónicas. Entre las principales prestaciones se encuentran:
Controles médicos periódicos sin cargo.
Seguimiento integral de patologías crónicas.
Acceso a consultas con especialistas de la cartilla.
Programas de prevención y promoción de la salud.
Desde PAMI aclararon que estas prestaciones estarán disponibles para todos los afiliados sin necesidad de realizar trámites adicionales, ya que se integran automáticamente a la cobertura vigente.
Anteojos gratuitos para jubilados y pensionados
Dentro de los beneficios más valorados, PAMI continuará durante 2026 con la entrega gratuita de anteojos recetados. Los afiliados podrán acceder a lentes para visión cercana, lejana o bifocales, siempre que cuenten con la orden médica electrónica emitida por un oftalmólogo de la cartilla.
El procedimiento incluye la consulta médica, la emisión de la receta y la elección de una óptica adherida. En los casos en que el afiliado no pueda trasladarse, el trámite puede ser realizado por un familiar o apoderado.
Desde la obra social destacaron que el objetivo central del programa es reducir desigualdades en el acceso a la salud, especialmente entre afiliados que viven en zonas alejadas o atraviesan dificultades económicas. La implementación será progresiva a lo largo del año y contará con mecanismos de seguimiento para garantizar su cumplimiento.