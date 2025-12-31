El beneficio de PAMI que pocos jubilados reclaman y es un verdadero alivio para el bolsillo
PAMI cuenta con un subsidio destinado a afiliados que atraviesan situaciones críticas. Conocé a quiénes alcanza, qué cubre y cómo iniciar el trámite.
PAMI ofrece numerosos beneficios para sus afiliados en todo el país, aunque muchos de ellos no siempre son conocidos o difundidos. En un contexto marcado por las dificultades económicas y la crisis habitacional, el organismo cuenta con un subsidio habitacional pensado para acompañar a personas mayores que atraviesan problemas graves vinculados a la vivienda y el acceso a servicios básicos.
Este beneficio de PAMI está orientado a afiliados que se encuentran en situación de vulnerabilidad crítica, ya sea por motivos sociales, económicos o de salud, y cuya estabilidad habitacional se ve comprometida, afectando de manera directa su calidad de vida.
¿En qué consiste el subsidio habitacional de PAMI?
El subsidio habitacional de PAMI es un aporte económico destinado a cubrir distintas problemáticas vinculadas a la vivienda, como el pago de alquiler o servicios habitacionales. La prestación se otorga tras una evaluación profesional realizada por los equipos locales del organismo.
Desde PAMI aclaran que solo los subsidios económicos en curso serán evaluados según un cronograma establecido, con el objetivo de definir su prórroga o cancelación, siempre en función de un informe social y del análisis integral de cada caso.
¿Quién puede realizar el trámite en PAMI?
El trámite del subsidio habitacional de PAMI puede ser iniciado por:
- La persona afiliada
- Un apoderado o apoderada
- Un familiar autorizado
Esta es la documentación requerida según el tipo de subsidio.
Para alquiler:
- Documento Nacional de Identidad
- Credencial de afiliación a PAMI
- Informe Social
- Escala de Vulnerabilidad Sociosanitaria (EVSS)
- Declaración Jurada sobre familiares obligados
- Informe Médico, en caso de que el equipo técnico presuma compromiso de la salud o requiera intervención interdisciplinaria
- Otra documentación que el equipo considere necesaria, debidamente fundamentada en el Informe Social
- Acta Compromiso
- Contrato de locación vigente y/o comprobantes de pago según normativa fiscal
- En caso de no contar con contrato, acta firmada por la persona afiliada solicitante
- Información actualizada que acredite que el titular y convivientes mayores de edad no poseen propiedades
- Nota de solicitud
Para servicios habitacionales:
- Recibo de cobro
- Documento Nacional de Identidad
- Credencial de afiliación a PAMI
- Informe Social
- Escala de Vulnerabilidad Sociosanitaria (EVSS)
- Declaración Jurada sobre familiares obligados
- Informe Médico, si corresponde
- Documentación adicional que el equipo considere pertinente
- Acta Compromiso
- Comprobantes de servicios con detalle de montos
- Nota de solicitud
¿Dónde se realiza el trámite del subsidio habitacional de PAMI?
El trámite debe realizarse en la agencia de PAMI correspondiente. Desde el organismo recomiendan sacar turno online previamente para agilizar la atención y evitar demoras.
PAMI recuerda que la continuidad del subsidio habitacional depende siempre de la evaluación periódica de los equipos profesionales, que analizan cada situación de manera individual.