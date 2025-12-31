El beneficio de PAMI que pocos jubilados reclaman y es un verdadero alivio para el bolsillo

PAMI cuenta con un subsidio destinado a afiliados que atraviesan situaciones críticas. Conocé a quiénes alcanza, qué cubre y cómo iniciar el trámite.

PAMI cuenta con un subsidio económico que muchos jubilados desconocen y que puede solicitarse a través de sus agencias.

PAMI ofrece numerosos beneficios para sus afiliados en todo el país, aunque muchos de ellos no siempre son conocidos o difundidos. En un contexto marcado por las dificultades económicas y la crisis habitacional, el organismo cuenta con un subsidio habitacional pensado para acompañar a personas mayores que atraviesan problemas graves vinculados a la vivienda y el acceso a servicios básicos.

Este beneficio de PAMI está orientado a afiliados que se encuentran en situación de vulnerabilidad crítica, ya sea por motivos sociales, económicos o de salud, y cuya estabilidad habitacional se ve comprometida, afectando de manera directa su calidad de vida.

¿En qué consiste el subsidio habitacional de PAMI? El subsidio habitacional de PAMI es un aporte económico destinado a cubrir distintas problemáticas vinculadas a la vivienda, como el pago de alquiler o servicios habitacionales. La prestación se otorga tras una evaluación profesional realizada por los equipos locales del organismo.

Desde PAMI aclaran que solo los subsidios económicos en curso serán evaluados según un cronograma establecido, con el objetivo de definir su prórroga o cancelación, siempre en función de un informe social y del análisis integral de cada caso.

PAMI (4 de 13) Miles de afiliados de PAMI pueden acceder a un subsidio que busca aliviar situaciones críticas y no siempre es difundido. Milagros Lostes - MDZ ¿Quién puede realizar el trámite en PAMI? El trámite del subsidio habitacional de PAMI puede ser iniciado por: