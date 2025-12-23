El trámite clave del PAMI que es poco conocido para acceder a importantes planes

El PAMI solicita un documento muy importante que pocos conocen para obtener beneficios en algunos planes.

Un trámite que muchos afiliados desconocen se ha convertido en un requisito esencial para poder acceder a diversos programas y beneficios estatales. Se trata de la Constancia de Afiliación Negativa de PAMI, un documento digital que acredita que una persona no está afiliada ni recibe prestaciones de la obra social.

¿Qué es y por qué es importante en PAMI? Esta constancia, válida por 30 días desde su emisión, sirve como prueba formal de que el solicitante no posee cobertura médica a través de PAMI, algo que se vuelve indispensable en muchos procedimientos administrativos impulsados por organismos públicos.

El certificado tiene valor legal incluso en formato digital, sin necesidad de firma física ni de presentarse personalmente para gestionarlo.

Aunque su rol es cada vez más central, gran parte de la población no sabe de su existencia ni de su utilidad. Organismos como Anses y otras dependencias públicas están empezando a pedir este documento para verificar la situación sanitaria de quienes presentan solicitudes.

En qué trámites te la pueden pedir en PAMI La necesidad de presentar la Constancia de Afiliación Negativa ha crecido en el marco de controles más estrictos para comprobar la cobertura médica del solicitante. Sin este comprobante, diversos trámites pueden demorarse o quedar bloqueados.