Anses actualizó los planes sociales y asignaciones para enero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) inició el año con un ajuste en los montos de pensiones, jubilaciones y prestaciones sociales que comenzarán a percibir los beneficiarios desde este mes. Se trata de los nuevos montos de planes sociales clave que siguen vigente en 2026.

Los valores se ajustan automáticamente cada mes siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implica un incremento general de las prestaciones en función de la inflación registrada en noviembre de 2025.

Entre los principales cambios, se destacan los siguientes valores que estarán vigentes a partir de enero:

Estos ajustes responden al mecanismo de movilidad mensual que vincula los haberes al avance de los precios, reemplazando el esquema trimestral anterior y otorgando mayor dinamismo a la actualización de los ingresos previsionales y sociales.

La jubilación mínima se fijó en $349.303,33 para enero de 2026, en línea con el ajuste por inflación. Además, el gobierno evalúa la implementación de un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, lo cual podría incrementar significativamente el ingreso de los jubilados y pensionados más vulnerables.

La Anses inicia 2026 con un pago único que supera los $430.000 y no se cobra todos los meses.

Este refuerzo también impactaría a otros beneficiarios, como quienes perciben pensiones no contributivas y la PUAM, ampliando el poder adquisitivo en un contexto de persistente presión inflacionaria.

Anses ya difundió el cronograma de pagos para enero de 2026, organizado de forma escalonada según la terminación del DNI del beneficiario

Jubilaciones, pensiones y AUH: desde el 9 hasta el 22 de enero.

Asignación por Embarazo: entre el 12 y el 23 de enero según terminación de documento.

Asignaciones de pago único (como matrimonio, nacimiento o adopción): del 12 de enero al 12 de febrero.

La segmentación por DNI permite distribuir los cobros a lo largo del mes y evitar aglomeraciones, facilitando que millones de beneficiarios planifiquen sus ingresos de manera anticipada.