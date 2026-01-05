Anses actualizó los planes sociales y asignaciones para enero de 2026
Anses confirmó la actualización de los planes sociales y asignaciones clave. Se conocieron los montos de los beneficiarios para enero.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició el año con un ajuste en los montos de pensiones, jubilaciones y prestaciones sociales que comenzarán a percibir los beneficiarios desde este mes. Se trata de los nuevos montos de planes sociales clave que siguen vigente en 2026.
Los valores se ajustan automáticamente cada mes siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implica un incremento general de las prestaciones en función de la inflación registrada en noviembre de 2025.
Montos actualizados de las principales prestaciones
Entre los principales cambios, se destacan los siguientes valores que estarán vigentes a partir de enero:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58 por hijo, mientras que la AUH por discapacidad llegará a $408.697,46, ambos ajustados por el mecanismo automático de movilidad.
- Asignación por Embarazo: se ubicará en $118.454,32 por hijo en gestación, de los cuales el 80% se cobra mes a mes y el 20% restante al presentar la libreta correspondiente.
- Pensiones no contributivas: $244.523,04 mensuales.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 mensuales, con posibilidad de alcanzar $349.443,60 si se confirma un bono extraordinario de $70.000.
- Pensión Madre de 7 Hijos: igual a la jubilación mínima ($349.303,33), con potencial refuerzo hasta $419.303,33.
Estos ajustes responden al mecanismo de movilidad mensual que vincula los haberes al avance de los precios, reemplazando el esquema trimestral anterior y otorgando mayor dinamismo a la actualización de los ingresos previsionales y sociales.
Jubilación mínima y posibles refuerzos de Anses
La jubilación mínima se fijó en $349.303,33 para enero de 2026, en línea con el ajuste por inflación. Además, el gobierno evalúa la implementación de un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, lo cual podría incrementar significativamente el ingreso de los jubilados y pensionados más vulnerables.
Este refuerzo también impactaría a otros beneficiarios, como quienes perciben pensiones no contributivas y la PUAM, ampliando el poder adquisitivo en un contexto de persistente presión inflacionaria.
Anses ya difundió el cronograma de pagos para enero de 2026, organizado de forma escalonada según la terminación del DNI del beneficiario
- Jubilaciones, pensiones y AUH: desde el 9 hasta el 22 de enero.
- Asignación por Embarazo: entre el 12 y el 23 de enero según terminación de documento.
- Asignaciones de pago único (como matrimonio, nacimiento o adopción): del 12 de enero al 12 de febrero.
La segmentación por DNI permite distribuir los cobros a lo largo del mes y evitar aglomeraciones, facilitando que millones de beneficiarios planifiquen sus ingresos de manera anticipada.