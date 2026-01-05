Banco Nación: el tremendo descuento en veterinarias para este verano
Cuidar a las mascotas cuando llega el calor del verano es fundamental. El Banco Nación ofrece descuentos en veterinarias.
Con el objetivo de brindar alivio al bolsillo de sus clientes y promover el cuidado de las mascotas, el Banco Nación activó una nueva promoción de beneficios en veterinarias durante este mes, con descuentos y financiación especiales para compras de productos para animales de compañía.
La iniciativa, vigente hasta el 28 de febrero de 2026, permite a los usuarios del banco acceder a descuentos de hasta el 10 % sin tope de reintegro, además de financiación en hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos del rubro veterinario.
Para acceder a estos beneficios será necesario que los clientes utilicen la billetera digital MODO BNA+ junto con una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa al escannear el código QR disponible en las tiendas participantes o desde la propia aplicación del banco, lo que facilita y agiliza el uso del beneficio durante el verano.
Entre los locales adheridos se encuentran comercios como Pet Shop Yeye, Distrimaff y Mi Mascota Las Torres, entre otros; la lista completa puede consultarse en el sitio oficial de la entidad.
La promoción está disponible solo los días martes de enero y febrero, y pretende fomentar el cuidado responsable de los animales, ofreciendo precios más accesibles en productos esenciales para su bienestar.
Este tipo de beneficios forma parte de un paquete más amplio de descuentos y promociones que el Banco Nación viene ofreciendo a sus clientes para diversas categorías y momentos del año, como supermercados, indumentaria y otros servicios.
Cómo aprovechar la promoción del Banco Nación
- Tener la billetera MODO BNA+ activa en el teléfono móvil.
- Contar con una tarjeta de crédito del Banco Nación.
- Realizar el pago escaneando el código QR en el comercio adherido.
- Aprovechar los descuentos y cuotas sin interés disponibles los martes hasta el 28 de febrero.
Si querés estar al tanto de otras promociones vigentes este verano y más beneficios para ahorrar con el Banco Nación, podés consultar las plataformas oficiales del banco o sitios de noticias económicas especializadas