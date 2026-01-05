Banco Nación: el tremendo descuento en veterinarias para este verano

Cuidar a las mascotas cuando llega el calor del verano es fundamental. El Banco Nación ofrece descuentos en veterinarias.

Con el objetivo de brindar alivio al bolsillo de sus clientes y promover el cuidado de las mascotas, el Banco Nación activó una nueva promoción de beneficios en veterinarias durante este mes, con descuentos y financiación especiales para compras de productos para animales de compañía.

La iniciativa, vigente hasta el 28 de febrero de 2026, permite a los usuarios del banco acceder a descuentos de hasta el 10 % sin tope de reintegro, además de financiación en hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos del rubro veterinario.

Para acceder a estos beneficios será necesario que los clientes utilicen la billetera digital MODO BNA+ junto con una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa al escannear el código QR disponible en las tiendas participantes o desde la propia aplicación del banco, lo que facilita y agiliza el uso del beneficio durante el verano.

Entre los locales adheridos se encuentran comercios como Pet Shop Yeye, Distrimaff y Mi Mascota Las Torres, entre otros; la lista completa puede consultarse en el sitio oficial de la entidad.

La promoción está disponible solo los días martes de enero y febrero, y pretende fomentar el cuidado responsable de los animales, ofreciendo precios más accesibles en productos esenciales para su bienestar.