PAMI: cómo solicitar el reintegro por atención médica y qué documentación se necesita

PAMI permite solicitar el reintegro de gastos médicos fuera del sistema, con evaluación previa y dentro de los 180 días.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, brinda, previa evaluación y en caso de corresponder, el reintegro de los gastos de atención médica a toda persona afiliada o tercero/a que los haya solventado.

Se trata de una herramienta clave para quienes debieron recurrir a servicios fuera del sistema por falta de disponibilidad, complejidad o urgencia. La solicitud debe presentarse dentro de los 180 días desde la fecha en que se realizó la prestación. El trámite puede hacerlo la persona afiliada, su apoderado/a o un familiar autorizado.

¿Qué documentación se necesita? DNI del titular y del representante (si aplica)

Credencial de afiliación

Factura original discriminada, con nombre, apellido y domicilio del afiliado

Formulario de solicitud de reintegro

Autorización para que un tercero gestione o cobre

Documentación clínica respaldatoria (incluida orden médica si corresponde)

Justificación de la atención fuera del sistema (rechazos, falta de complejidad, etc.)

¿Dónde se realiza el trámite para reintegro? El trámite puede hacerse de forma online, desde celular, tablet o computadora. Una vez cargada la documentación, PAMI puede solicitar que se acerque la factura original a la agencia correspondiente. También es posible realizarlo presencialmente, con turno previo.