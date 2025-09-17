Credencial plástica de PAMI: sigue activa en octubre o hay que cambiarla

PAMI confirmó que los jubilados que aún conservan la credencial plástica podrán seguir utilizándola en octubre para acceder a todas las prestaciones.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública destinada a jubilados y pensionados en Argentina. Cuenta con más de cinco millones de afiliados en todo el país y, en los últimos años, ha incorporado nuevos formatos de credenciales para facilitar el acceso a sus servicios.

En septiembre y octubre, el organismo mantiene algunas credenciales válidas y dio de baja otras que ya no permiten acceder a sus prestaciones. En cuanto a la credencial plástica, continúa siendo válida, aunque PAMI dejó de emitirla de forma regular. Sin embargo, quienes aún la conservan pueden utilizarla sin inconvenientes para acceder a todas las prestaciones médicas, trámites y servicios.

PAMI: los cuatro tipos de credenciales válidas Credencial digital: disponible en la aplicación oficial de PAMI , con código QR.

Credencial provisoria con QR: descargable desde el sitio web oficial.

Credencial provisoria tipo ticket: se imprime en las terminales de autogestión ubicadas en las Unidades de Gestión Local (UGL).

Credencial plástica: sigue vigente, aunque ya no se distribuye.

Las credenciales provisorias sin código QR y las versiones anteriores ya no tienen validez. En caso de pérdida de la tarjeta física, se recomienda optar por alguna de las opciones digitales o provisorias, que permiten acceder a turnos médicos, medicamentos gratuitos, laboratorios, especialistas y trámites presenciales o en línea.