PAMI: cómo acceder fácilmente a las Órdenes Médicas Electrónicas (OME)

Las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) de PAMI permiten a los afiliados acceder a estudios, prácticas y consultas sin necesidad de papeles. A través de la app o el portal web, es posible consultarlas de forma rápida, segura y en cualquier momento.

Este sistema digital tiene el objetivo de simplificar los trámites y evitar pérdidas de documentación. Además, permite ver tanto las órdenes vigentes como el historial, lo que facilita el seguimiento de tratamientos médicos.

Para consultar las órdenes médicas, primero es necesario descargar la aplicación Mi PAMI desde la tienda oficial del celular y registrarse con los datos personales.

Una vez dentro de la app, hay que ingresar a la pantalla principal y seleccionar la opción “Órdenes”. Allí se podrán ver todas las OME disponibles, tanto actuales como anteriores. También se puede acceder desde el menú principal de la aplicación o a través del portal web oficial de PAMI, ingresando con usuario y contraseña.

Qué se puede hacer desde la app

Además de consultar las órdenes médicas, Mi PAMI permite acceder a otros servicios importantes en un solo lugar. Entre ellos:

Credencial digital

Recetas electrónicas

Cartilla médica

Turnos en agencias

Esto permite centralizar toda la información médica y administrativa en una sola plataforma.

Siguen los problemas en las prestaciones en el PAMI Las OME permiten gestionar prácticas médicas sin trámites presenciales. NA

Una herramienta clave para afiliados

El acceso digital a las OME mejora la atención y agiliza los procesos dentro del sistema de salud. Al estar disponibles desde el celular o la computadora, los afiliados pueden gestionar sus trámites sin necesidad de trasladarse. Mi PAMI se consolida como una herramienta fundamental para simplificar gestiones y garantizar un acceso más rápido a los servicios médicos.