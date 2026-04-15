PAMI: cómo acceder fácilmente a las Órdenes Médicas Electrónicas (OME)
PAMI facilita a sus afiliados el acceso a las Órdenes Médicas Electrónicas (OME), que pueden consultarse de forma simple y segura desde la app o el portal web.
Las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) de PAMI permiten a los afiliados acceder a estudios, prácticas y consultas sin necesidad de papeles. A través de la app o el portal web, es posible consultarlas de forma rápida, segura y en cualquier momento.
Este sistema digital tiene el objetivo de simplificar los trámites y evitar pérdidas de documentación. Además, permite ver tanto las órdenes vigentes como el historial, lo que facilita el seguimiento de tratamientos médicos.
Cómo acceder a las OME en Mi PAMI
Para consultar las órdenes médicas, primero es necesario descargar la aplicación Mi PAMI desde la tienda oficial del celular y registrarse con los datos personales.
Una vez dentro de la app, hay que ingresar a la pantalla principal y seleccionar la opción “Órdenes”. Allí se podrán ver todas las OME disponibles, tanto actuales como anteriores. También se puede acceder desde el menú principal de la aplicación o a través del portal web oficial de PAMI, ingresando con usuario y contraseña.
Qué se puede hacer desde la app
Además de consultar las órdenes médicas, Mi PAMI permite acceder a otros servicios importantes en un solo lugar. Entre ellos:
- Credencial digital
- Recetas electrónicas
- Cartilla médica
- Turnos en agencias
Esto permite centralizar toda la información médica y administrativa en una sola plataforma.
Una herramienta clave para afiliados
El acceso digital a las OME mejora la atención y agiliza los procesos dentro del sistema de salud. Al estar disponibles desde el celular o la computadora, los afiliados pueden gestionar sus trámites sin necesidad de trasladarse. Mi PAMI se consolida como una herramienta fundamental para simplificar gestiones y garantizar un acceso más rápido a los servicios médicos.