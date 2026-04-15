Presenta:

Sociedad

|

PAMI

PAMI: cómo acceder fácilmente a las Órdenes Médicas Electrónicas (OME)

PAMI facilita a sus afiliados el acceso a las Órdenes Médicas Electrónicas (OME), que pueden consultarse de forma simple y segura desde la app o el portal web.

MDZ Sociedad

Las Órdenes Médicas Electrónicas se pueden consultar desde la app Mi PAMI en cualquier momento.

Las Órdenes Médicas Electrónicas se pueden consultar desde la app Mi PAMI en cualquier momento.

José Luis Carut

Las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) de PAMI permiten a los afiliados acceder a estudios, prácticas y consultas sin necesidad de papeles. A través de la app o el portal web, es posible consultarlas de forma rápida, segura y en cualquier momento.

Este sistema digital tiene el objetivo de simplificar los trámites y evitar pérdidas de documentación. Además, permite ver tanto las órdenes vigentes como el historial, lo que facilita el seguimiento de tratamientos médicos.

Cómo acceder a las OME en Mi PAMI

Para consultar las órdenes médicas, primero es necesario descargar la aplicación Mi PAMI desde la tienda oficial del celular y registrarse con los datos personales.

Una vez dentro de la app, hay que ingresar a la pantalla principal y seleccionar la opción “Órdenes”. Allí se podrán ver todas las OME disponibles, tanto actuales como anteriores. También se puede acceder desde el menú principal de la aplicación o a través del portal web oficial de PAMI, ingresando con usuario y contraseña.

Qué se puede hacer desde la app

Además de consultar las órdenes médicas, Mi PAMI permite acceder a otros servicios importantes en un solo lugar. Entre ellos:

  • Credencial digital
  • Recetas electrónicas
  • Cartilla médica
  • Turnos en agencias

Esto permite centralizar toda la información médica y administrativa en una sola plataforma.

Siguen los problemas en las prestaciones en el PAMI
Las OME permiten gestionar pr&aacute;cticas m&eacute;dicas sin tr&aacute;mites presenciales.

Las OME permiten gestionar prácticas médicas sin trámites presenciales.

Una herramienta clave para afiliados

El acceso digital a las OME mejora la atención y agiliza los procesos dentro del sistema de salud. Al estar disponibles desde el celular o la computadora, los afiliados pueden gestionar sus trámites sin necesidad de trasladarse. Mi PAMI se consolida como una herramienta fundamental para simplificar gestiones y garantizar un acceso más rápido a los servicios médicos.

Archivado en

Notas Relacionadas