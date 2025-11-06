Otro socavón se tragó hasta los carteles de la calle en Guaymallén

Un socavón gigante alteró a los vecinos de la zona de Tirasso y Profesor Mathus de Guaymallén. Es parte de las obras del colector Tirasso.

Un nuevo socavón se suma a la lista de pozos en las calles mendocinas. Esta vez el socavón está en el cruce de las calles Tirasso y Profesor Mathus de Guaymallén. Se trata de la zona donde está trabajando Aysam en las obras del colector Tirasso.

socavón en Guaymallén Socavón en Guaymallén Vecinos aislados por el socavón Los lectores de MDZ informaron que un gran bache se tragó hasta la cartelería cercana. Además, en las imágenes se ve correr agua, que podría ser cloacal ya que se trata de la zona donde están haciendo el colectora Tirasso.

Por otro lado, los vecinos de Buena Nueva aseguraron que están aislados porque las máquinas han cerrado los dos ingresos a los barrios que están entre Tirasso y Antonelli.

Problemas con internet Además del socavón, las personas que viven en esa parte de Guaymallén se quedaron sin servicio de internet. “Seguimos trabajando para solucionarlo a la mayor brevedad posible, el corte fue producto de una socavón en Buena Nueva y Tirasso, la zona por donde va la fibra que provee internet”, indicaron desde la empresa proveedora Tachicom.

El colector Tirasso El colector Tirasso es una de las obras de saneamiento que se está ejecutando con parte de los fondos de Portezuelo.