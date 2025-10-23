Otro camión se cayó en un socavón: los vecinos de Las Heras denunciaron el accidente
El camión se cayó en un socavón en la calle 9 de julio entre Esquiú y Misiones de Las Heras donde estaban haciendo tareas para asfaltar.
En menos de un mes tres grandes socavones alteraron el tránsito en Mendoza. El primero fue en el Acceso Sur, después un camión se cayó en un socavón en Guaymallén y ahora otro camión se cayó en un bache en Las Heras.
Obra, socavón y un camión
Según los vecinos de Las Heras, hace un mes y medio comenzaron las obras en la zona de las calles 9 de Julio, Avellaneda y Doctor Moreno.
Esta semana los trabajadores dejaron el suelo compactado y todo indicaba que iban a colocar la primera capa de asfalto, pero esta ayer volvieron a romper y -aparentemente se dañó un caño- y un camión terminó varado en el socavón.
Hace unos días, los vecinos de Avellaneda y Doctor Moreno cortaron la zona de obra y no dejaron que las máquinas trabajaran porque exigían que reemplazaran los caños de las cloacas antes de que asfaltaran.
Las familias que viven en la zona aseguraron que los caños tienen 70 años y nunca fueron reemplazados por lo que hay tramos en los que no existe. Los vecinos denunciaron que los desechos se filtran por los suelos y generan grietas y hundimientos en las veredas y los pisos de las viviendas.