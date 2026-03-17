Siguen los días fríos y nublados en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría, nublada y con precipitaciones leves en Mendoza.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional adelanta que seguirán los días fríos y nublados en Mendoza, en una jornada marcada por cielo cubierto y ambiente inestable desde las primeras horas.

Durante todo el día soplarán vientos del sector sur, que sostendrán las bajas temperaturas y acompañarán el desarrollo de precipitaciones leves en distintos puntos de la provincia. Según lo previsto, las lluvias aisladas se concentrarán en la mañana y tenderán a perder intensidad después del mediodía.

tormentas nublado pronostico La cordillera sur de Mendoza permanece bajo alerta amarilla por lluvias y nevadas persistentes. Walter Moreno/MDZ El pronóstico extendido para Mendoza El miércoles 18 habrá buen tiempo en Mendoza, con poca nubosidad, vientos leves del noreste y temperatura en ascenso, con mínima de 14 °C y máxima de 26 °C.

Para el jueves 19 continuará el aumento de la temperatura y se espera poca nubosidad durante el día; sin embargo, hacia la noche el tiempo se volverá inestable con probabilidad de tormentas. La mínima será de 15 °C y la máxima de 29 °C.