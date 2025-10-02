Tras el socavón, habilitan el tránsito en Acceso Sur: los detalles

Luego de las complicaciones generadas por el socavón en Acceso Sur, la Municipalidad de Luján de Cuyo confirmó este jueves la habilitación del tránsito. De esta manera, ya se puede circular tanto en la mano Sur - Norte, como en el sector Norte - Sur.

Sin embargo, desde Luján aclararon que se trata de una habilitación provisoria mientras continúan las obras definitivas.

Luján de Cuyo X @MuniLujanDeCuyo

En un operativo coordinado con fuerzas policiales, más de 100 operarios trabajaron 24 horas para lograr reestablecer la circulación en Acceso Sur a la altura de calle Carrodilla. La habilitación provisoria de la mano Norte - Sur (lado Oeste), se logró con un suelo de cemento enrasado al nivel de la calzada.

Este jueves la obra seguirá sobre la colectora Este, en donde se renovará el último tramo de cañería y una boca de registro pendiente para completar así el cruce del colector cloacal.