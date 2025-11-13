Otra vez rota: la calle Avellaneda volvió a tener obras a pocos días de ser reparada

Tras anunciar la finalización de obras en la Quinta Sección, la calle Avellaneda volvió a tener pozos y tierra suelta en diferentes tramos.

La esquina de Avellaneda y Granaderos amaneció con un pozo y montículos de tierra, pese a que las obras se habían dado por concluidas esta semana.

La calle Nicolás Avellaneda, en la Quinta Sección de Ciudad de Mendoza, volvió a amanecer con delimitaciones de precaución y montículos de tierra y piedras. A pocos días de haberse anunciado el fin de las obras, se observa un nuevo pozo en distintos tramos, lo que reaviva el malestar de los vecinos por los reiterados arreglos en la zona.

El martes 11 de noviembre, la Municipalidad de Mendoza informó oficialmente que habían finalizado las tareas de reacondicionamiento de calzada entre Tiburcio Benegas y Boulogne Sur Mer. Sin embargo, este miércoles por la mañana el panorama cambió: en la esquina de Avellaneda y Granaderos, sobre la vereda sur, apareció un gran pozo cercado con mallas naranjas y montículos de escombros.

calle nicolas avellaneda y granaderos rota (diecisiete) Después de meses de trabajos, la calle Avellaneda amaneció otra vez con un pozo. Alf Ponce Mercado / MDZ El tramo recién asfaltado muestra también una nueva rotura a la altura del 700, entre Paso de los Andes y Boulogne Sur Mer. La zona fue tapada de forma precaria con arena y ripio, dificultando la circulación y generando incertidumbre entre automovilistas y frentistas que ya habían soportado meses de obra.

Aunque aún no se confirmó oficialmente la responsabilidad de la intervención, el tipo de excavación sugiere que podría tratarse de un trabajo pluvial u otro servicio subterráneo. De ser así, los arreglos realizados por la Ciudad habrían sido afectados a los pocos días de concluirse, lo que alimenta el reclamo por una mejor coordinación entre los entes que realizan las obras.

calle avellaneda rotura La obra sobre calle Avellaneda que realizó Aysam. Gentileza Ciudad de Mendoza Según pudo consultar MDZ con la Municipalidad de Mendoza y Aysam, desde las entidades detallaron que las roturas en la reparada calle Avellaneda son a raíz de reparaciones de Aguas Mendocinas en una conexión domiciliaria que se están realizando en dicha calle por afecciones en el sistema hídrico.