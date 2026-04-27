Oportunidad para emprendedores: TikTok abre en Argentina un programa gratis con capital semilla en dólares

La iniciativa de TikTok junto a New Ventures ofrece formación gratuita, mentorías y capital semilla para emprendimientos argentinos.

Argentina cuenta con más de 500.000 PyMEs registradas, que representan cerca del 98% de las empresas empleadoras del país, de acuerdo con un informe de la UCEMA. Además, generan el 50% del empleo asalariado y explican el 35% de la masa salarial formal.

En ese escenario, TikTok, en alianza con New Ventures, anunció el desembarco de #EmprendeEnTikTok en Argentina, una propuesta enfocada en acelerar el crecimiento de negocios locales mediante el uso estratégico de canales digitales.

Qué ofrece #EmprendeEnTikTok La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de julio de 2026 y está dirigida a emprendimientos de todo el país. El programa incluye capacitaciones 100% virtuales y sin costo, pensadas para mejorar la presencia digital de los participantes y fortalecer sus estrategias comerciales. Entre los contenidos previstos se encuentran, creatividad aplicada a redes sociales, uso de TikTok Ads, lectura de métricas, generación de contenido y estrategias para crecimiento digital.

Programa de aceleración para 10 emprendimientos Además de las clases abiertas, se seleccionarán 10 emprendimientos argentinos para participar de una instancia intensiva de aceleración. Los proyectos elegidos accederán a formación especializada en, estrategia de negocios, finanzas, creatividad y crecimiento en TikTok. También tendrán acceso a una red de mentores expertos.

Cómo será el proceso La iniciativa tendrá dos etapas, en la primera fase los participantes realizarán nueve talleres teórico-prácticos encabezados por especialistas. Mientras que en la segunda fase los tres emprendimientos con mejor desempeño pasarán a una instancia final de mentorías personalizadas.