Nueva ley de armas: habrá 360 días para regularizar tenencias irregulares sin sanciones penales.

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.805 , una norma que establece un régimen excepcional para la regularización de armas de fuego de uso civil y uso civil condicional que carezcan de registración o cuya situación registral se haya vuelto irregular.

La iniciativa, sancionada por el Congreso el 14 de mayo de 2026 y promulgada de hecho el 10 de junio, otorga un plazo de 360 días para que los poseedores de este tipo de armamento se presenten ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y normalicen su situación.

La ley alcanza a las personas que posean armas de fuego clasificadas como de uso civil o de uso civil condicional, así como también a sus repuestos principales, cuando no cuenten con registración previa o esta haya quedado en situación irregular.

Para acceder al régimen, los interesados deberán concurrir a la Anmac, organismo que realizará las verificaciones técnicas y registrales correspondientes antes de incorporar los datos del arma y de su poseedor al Banco Nacional Informatizado de Datos.

Aquellas personas que no posean la condición de legítimo usuario deberán iniciar simultáneamente los trámites necesarios para obtener la habilitación correspondiente.

Exención de sanciones penales y administrativas

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es que contempla una exención de sanciones para quienes regularicen voluntariamente la tenencia de armas dentro del plazo previsto.

La medida alcanza tanto a las sanciones administrativas como a las consecuencias penales derivadas de la tenencia ilegal contemplada en el artículo 189 bis del Código Penal.

Sin embargo, el beneficio no será aplicable a quienes ya se encuentren imputados judicialmente por la posesión irregular del arma al momento de iniciar el trámite de regularización.

La Anmac deberá informar sobre los riesgos y alternativas

La legislación establece además que la ANMAC deberá informar obligatoriamente a cada solicitante sobre los riesgos asociados a la tenencia de armas de fuego.

Asimismo, el organismo tendrá que difundir las alternativas disponibles para la entrega voluntaria y anónima de armamento en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

La autoridad de aplicación también estará facultada para dictar normas técnicas y registrales que permitan implementar el nuevo régimen y desarrollar campañas de difusión destinadas a informar a la población sobre los alcances de la ley.

Se prorroga el Programa de Entrega Voluntaria de Armas

La norma extiende además la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027.

Este programa, creado por la Ley 26.216 y prorrogado en numerosas oportunidades durante los últimos años, permite que los ciudadanos entreguen armas de manera anónima y voluntaria, contribuyendo a reducir la circulación de armamento en manos civiles.

La nueva prórroga tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y garantiza la continuidad de una de las principales herramientas de desarme civil impulsadas por el Estado argentino.

Cuándo entra en vigencia la ley

La Ley 27.805 entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de entonces comenzará a correr el plazo de 360 días para que los poseedores de armas alcanzadas por la norma puedan iniciar el proceso de regularización.

Con esta medida, el Gobierno busca actualizar los registros oficiales, mejorar el control estatal sobre el armamento en circulación y ofrecer una vía legal para que miles de armas actualmente fuera del sistema puedan ser identificadas y registradas.