Qué es la "Ley Selena", el proyecto para incorporar educación vial desde la infancia

La senadora provincial Jesica Laferte presentó un proyecto denominado Ley Selena , que consiste en una iniciativa para incorporar la educación vial desde primeras infancias. Asimismo, establece la formación de “Embajadores Junior de Seguridad Vial” en toda la provincia.

La propuesta apunta a fortalecer la prevención y la concientización vial mediante una estrategia integral que involucra a niños, niñas, adolescentes, instituciones educativas, municipios, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

El proyecto nace de la articulación de dos importantes líneas de trabajo. Por un lado, la experiencia de Embajadores Junior de Seguridad Vial impulsada por el maestro Pablo Sánchez y el juez vial Juan Negro, desarrollada en la Escuela Bustos Dávila de Malargüe.

Por otro, incorpora el trabajo de prevención y concientización elaborado junto al doctor Francisco Pinol, quien perdió a su hija adoptiva Selena en un siniestro vial y elaboró una iniciativa enfocada en la educación temprana como herramienta para construir hábitos seguros y responsables.

“La educación vial debe comenzar desde los primeros años de vida. Los niños incorporan valores, conductas y formas de relacionarse con su entorno mucho antes de obtener una licencia de conducir. Por eso entendemos que la prevención comienza en la infancia”, expresó la senadora de Cambia Mendoza, Jesica Laferte.

Jesica Laferte

Qué propone la Ley Selena

La iniciativa propone incorporar de manera progresiva contenidos y actividades vinculadas a la seguridad vial en salas maternales y en los niveles primario y secundario. Además, promueve la participación activa de distintos actores de la comunidad para consolidar una cultura vial basada en el respeto, la responsabilidad y el cuidado de la vida.

En ese sentido, el proyecto busca ampliar la mirada tradicional sobre educación vial. No se limita únicamente al aprendizaje de señales de tránsito o normas de circulación, sino que incorpora conceptos de manejo defensivo, prevención de riesgos y formación en valores vinculados al respeto por la vida y la convivencia social.

“La seguridad vial no termina en una multa o en una infracción. Detrás de cada siniestro hay familias atravesadas por el dolor, vidas que cambian para siempre y consecuencias emocionales, sociales y económicas muchas veces irreparables. Queremos que los chicos comprendan desde pequeños que manejar con responsabilidad también es cuidar al otro”, sostuvo la senadora.

Otro de los puntos centrales de la propuesta es la participación de los propios jóvenes en la generación de campañas de concientización destinadas a sus pares. A través de redes sociales y plataformas digitales, los estudiantes podrán producir contenidos preventivos para amplificar los mensajes de cuidado y fortalecer el compromiso ciudadano con la seguridad vial.

“Cuando hablamos de seguridad vial hablamos de conductores, peatones, motociclistas, ciclistas y pasajeros. También hablamos de anticiparnos a los riesgos y entender que muchas tragedias pueden evitarse con educación, conciencia y compromiso”, afirmó Laferte.

La iniciativa obtuvo respaldo de legisladores de distintos bloques políticos y contó con aportes de organismos vinculados a la temática. Para la autora del proyecto, este consenso refleja la necesidad de abordar la seguridad vial como una política pública sostenida, enfocada en la prevención y en la protección de la vida.