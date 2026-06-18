¿Sin regalo para el Día del Padre? Las promociones especiales que lanzó Carrefour para este domingo
La cadena lanzó promociones por el Día del Padre con descuentos en camperas, buzos, jeans, zapatillas y otros productos. También hay cuotas sin interés.
A pocos días del Día del Padre, Carrefour lanzó una campaña de descuentos en ropa, calzado y otros artículos que pueden servir como regalo. La propuesta incluye camperas, buzos, pantalones, zapatillas y promociones especiales, además de opciones de financiación para quienes buscan aprovechar precios rebajados.
Las ofertas están disponibles por tiempo limitado y abarcan principalmente productos de indumentaria masculina de la marca Tex, aunque también alcanzan a artículos para el hogar y el tiempo libre.
Las ofertas de Carrefour para el Día del Padre
Entre los productos destacados aparecen prendas para la temporada de invierno con descuentos sobre sus valores habituales:
- Campera Tex: $39.990.
- Buzo polar medio cierre Tex: $39.990.
- Sweater escote V Tex: $44.990.
- Campera polar Tex: $46.990.
- Jean clásico Tex: $36.990.
- Pantalón 5 bolsillos Tex: $54.990.
- Pantalón chino Tex: $54.990.
- Remera básica cuello redondo Tex: $17.990.
La campaña también incluye promociones en ropa interior y medias, con beneficios como el 3x2 en productos seleccionados.
Zapatillas, mocasines y pantuflas con descuento
Para quienes buscan completar el regalo, Carrefour sumó rebajas en distintos modelos de calzado:
- Mocasín de gamuza Tex: $57.990.
- Zapatillas casuales Tex: $57.990.
- Zapatillas deportivas Tex: $39.990.
- Pantuflas Tex: $31.990.
Además de los descuentos directos, algunos productos cuentan con financiación en cuotas sin interés, lo que permite distribuir el gasto en varias mensualidades.
Qué otros productos se pueden conseguir en oferta
Más allá de la indumentaria, la cadena incorporó promociones en distintas categorías para quienes buscan opciones de regalo alternativas.
Entre los artículos incluidos aparecen cafeteras, utensilios para asado, parrillas, bicicletas y productos de bazar, todos con precios promocionales.
De esta manera, Carrefour le brinda una opción ahorrativa a quienes todavía no definieron qué regalar en este Día del Padre.