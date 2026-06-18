¿Sin regalo para el Día del Padre? Las promociones especiales que lanzó Carrefour para este domingo

A pocos días del Día del Padre , Carrefour lanzó una campaña de descuentos en ropa, calzado y otros artículos que pueden servir como regalo . La propuesta incluye camperas, buzos, pantalones, zapatillas y promociones especiales, además de opciones de financiación para quienes buscan aprovechar precios rebajados.

Las ofertas están disponibles por tiempo limitado y abarcan principalmente productos de indumentaria masculina de la marca Tex, aunque también alcanzan a artículos para el hogar y el tiempo libre.

Entre los productos destacados aparecen prendas para la temporada de invierno con descuentos sobre sus valores habituales:

Carrefour ofrece descuentos en indumentaria y productos especiales para el regalo del Día del Padre.

La campaña también incluye promociones en ropa interior y medias, con beneficios como el 3x2 en productos seleccionados.

Para quienes buscan completar el regalo, Carrefour sumó rebajas en distintos modelos de calzado:

Mocasín de gamuza Tex: $57.990.

Zapatillas casuales Tex: $57.990.

Zapatillas deportivas Tex: $39.990.

Pantuflas Tex: $31.990.

Además de los descuentos directos, algunos productos cuentan con financiación en cuotas sin interés, lo que permite distribuir el gasto en varias mensualidades.

Qué otros productos se pueden conseguir en oferta

Más allá de la indumentaria, la cadena incorporó promociones en distintas categorías para quienes buscan opciones de regalo alternativas.

Entre los artículos incluidos aparecen cafeteras, utensilios para asado, parrillas, bicicletas y productos de bazar, todos con precios promocionales.

De esta manera, Carrefour le brinda una opción ahorrativa a quienes todavía no definieron qué regalar en este Día del Padre.