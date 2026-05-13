Nuestra Señora de Fátima: historia, misterios y el fenómeno religioso que marcó al siglo XX

Cada 13 de mayo, millones de personas alrededor del mundo recuerdan las apariciones de Nuestra Señora de Fátima , uno de los episodios religiosos más influyentes y debatidos del siglo XX. Más allá de las creencias personales, Fátima sigue despertando interés histórico, social y hasta científico por los testimonios, las peregrinaciones masivas y los milagros asociados al santuario.

Fátima es una pequeña localidad ubicada en el centro de Portugal, a unos 130 kilómetros de Lisboa. Antes de 1917 era prácticamente desconocida, dedicada principalmente a la actividad rural.

Los protagonistas del relato fueron tres niños pastores : Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto. Según sus testimonios, el 13 de mayo de 1917 vieron a una “señora vestida de blanco” sobre un árbol en la zona de Cova da Iria.

Las apariciones se habrían repetido el día 13 de cada mes hasta octubre de ese mismo año. Durante esos encuentros, los niños afirmaron recibir mensajes vinculados a la paz, la oración y advertencias sobre el futuro del mundo. En ese contexto histórico, Europa atravesaba la Primera Guerra Mundial y comenzaban a gestarse las tensiones políticas que desembocarían luego en la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial.

El llamado “Milagro del Sol”

El 13 de octubre de 1917 ocurrió el hecho que convirtió a Fátima en noticia internacional. Ante la desconfianza de muchos sobre las apariciones, miles de personas (entre 30.000 y 70.000) se reunieron en Cova da Iria luego de que los niños anunciaran que habría una señal visible para todos. Allí, las personas vieron al sol “danzar”, cambiar de colores y desplazarse de forma extraña en el cielo. Para los creyentes se trató de un milagro; para otros investigadores existen hipótesis relacionadas con fenómenos ópticos, sugestión colectiva o condiciones atmosféricas particulares. Hasta hoy, el llamado “Milagro del Sol” sigue siendo objeto de debate histórico y científico.

FATIMA 3 Explanada delante de la Basílica. Gentileza.

Los secretos de Fátima

Uno de los aspectos más conocidos de Fátima son los llamados “tres secretos”, revelados por Lucía dos Santos años después de las apariciones.

Primer secreto: una visión del infierno descrita por los niños. Describieron un escenario de fuego, sufrimiento y almas atormentadas, acompañado por figuras demoníacas. La experiencia habría impactado profundamente a los pequeños pastores.

La Iglesia Católica interpretó este secreto como una advertencia espiritual sobre las consecuencias del pecado y un llamado a la conversión personal.

Segundo secreto: el segundo secreto incluyó referencias al contexto internacional de la época. El mensaje anunciaba el final de la Primera Guerra Mundial, la posibilidad de una guerra aún más devastadora, y la expansión de los “errores de Rusia”.

La Iglesia interpretó este secreto como un llamado urgente a rezar por la paz y evitar nuevos conflictos mundiales. Respecto a la mención de Rusia, el Vaticano sostuvo históricamente que el mensaje advertía sobre ideologías que perseguían la religión y promovían sistemas políticos considerados incompatibles con la fe católica. El mensaje también fue entendido como una advertencia sobre las consecuencias humanas de la violencia, las guerras y los totalitarismos.

Tercer secreto: el tercer secreto fue escrito por Lucía en 1944 y entregado a la Iglesia bajo estricta reserva. Finalmente, fue publicado oficialmente en el año 2000. El documento describía una visión simbólica: un atentado contra un “obispo vestido de blanco”, una ciudad parcialmente destruida, personas muertas y escenas de persecución.

El Vaticano interpretó que la mención del “obispo vestido de blanco” hacía referencia al atentado que sufrió el San Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 en la Plaza San Pedro. Juan Pablo II siempre manifestó que atribuía su supervivencia a la protección de la Virgen de Fátima. Incluso una de las balas del atentado fue posteriormente colocada en la corona de la imagen venerada en el Santuario de Fátima. La Iglesia aclaró además que el tercer secreto no debía interpretarse como una profecía fatalista, sino como una representación simbólica del sufrimiento humano, las persecuciones religiosas y la necesidad de mantener la fe en tiempos difíciles.

FATIMA 11 Juan Pablo II siempre manifestó que atribuía su supervivencia a la protección de la Virgen de Fátima. Archivo.

El destino de los pastores

La vida de los tres protagonistas estuvo marcada por la fama repentina y la presión pública. Francisco y Jacinta Marto murieron siendo niños víctimas de la gripe española. Lucía dos Santos vivió hasta 2005 y pasó gran parte de su vida en conventos religiosos. Con el paso del tiempo, Francisco y Jacinta fueron canonizados por el Papa Francisco en 2017, durante el centenario de las apariciones de Fátima. Se convirtieron así en los primeros niños no mártires canonizados en la historia moderna de la Iglesia Católica.

El Santuario de Fátima

El actual Santuario de Fátima comenzó a construirse en la década de 1920 alrededor del sitio de las apariciones. Hoy el complejo incluye:

La Basílica de Nuestra Señora del Rosario donde se encuentran las tumbas de los tres pastores ,

, La Basílica de la Santísima Trinidad

La Capilla de las Apariciones: Se encuentra exactamente en el lugar donde los niños afirmaron haber visto a la Virgen María por primera vez el 13 de mayo de 1917. Allí está ubicada la famosa imagen de Nuestra Señora de Fátima, colocada sobre una columna blanca.

FATIMA 5 Lugar de la aparición de Ocubre 1917 Gentileza.

Mi experiencia en Fátima

Tuve la oportunidad de realizar dos peregrinaciones en familia a Fátima, y ambas quedaron grabadas profundamente en mi mente y mi alma. Más allá de las creencias personales, hay algo difícil de explicar en el ambiente que se vive allí. Desde el momento en que uno llega al Santuario de Fátima, se siente una mezcla muy particular de paz, devoción y alegría serena. Miles de personas llegan desde distintos países y culturas, pero el clima general parece unir a todos en un mismo sentimiento.

Uno de los momentos más impactantes fue participar de la misa y el rosario junto a peregrinos de todo el mundo. Aunque se escuchaban distintos idiomas, existía una sensación de comprensión mutua difícil de describir. Las miradas, los gestos y el silencio compartido parecían decir más que las palabras. Esa experiencia de unidad entre personas tan diferentes fue, quizás, una de las imágenes más fuertes que me dejó Fátima. También pude visitar el lugar donde ocurrieron las apariciones de 1917. Allí el clima era todavía más especial. Había silencio, personas rezando y una profunda sensación de recogimiento. En lo personal, sentí una presencia espiritual muy intensa, como si la Virgen estuviera realmente allí acompañando a quienes llegaban con fe, esperanza o simplemente buscando un momento de paz interior.

fatima 4 Tumba de los pastores en la Basílica principal. Gentileza.

Fátima no es solamente un destino religioso

Para muchos visitantes termina siendo también un espacio de reflexión, encuentro y emoción humana compartida.

* Fabiana Gómez Sabio, es comunicadora, traductora pública y docente.

IG: @fabianagomezsabio