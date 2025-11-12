Noche de las heladerías: estas son las heladerías de CABA que tienen 2x1
Este jueves 13 desde las 19 hs, las heladerías de todo el país ofrecerán 2x1 en el cuarto de kilo artesanal. Conocé qué heladerías de CABA participan.
El jueves 13 de noviembre se celebra la Noche de las Heladerías 2025 en todo el país. En ese marco, desde las 19, habrá promociones, lanzamientos y actividades vinculadas al delicioso helado artesanal en más de 500 locales. ¡Conocé cuáles participan del evento!
La novena edición de la Noche de las Heladerías forma parte de la 41° Semana del Helado Artesanal y es organizado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhaya). Este año, el lema del evento es “El futuro es artesanal”.
¿Cuántos locales participan de la Noche de las Heladerías 2025?
Durante la noche del jueves, más de 500 heladerías artesanales ofrecerán la promoción 2x1 en el cuarto kilo de helado. Es decir, por cada cuarto comprado, se entregará otro del mismo tamaño sin costo adicional.
La iniciativa busca incentivar el consumo de productos artesanales y poner en valor el trabajo de los maestros heladeros del país.
¿Cuáles son las heladerías que participan del evento en todo el país?
Para consultar qué establecimientos están adheridos, los consumidores pueden acceder al “Mapa del Sabor”, un recurso interactivo de Afadhaya, que compartimos a continuación. Allí se encuentra el listado completo de direcciones segmentadas por provincia y ciudad, lo que permite a cada ciudadano ver qué heladería cercana a su hogar participa del evento.
¿Cuál es el nuevo sabor de helado que se presenta en el evento?
Uno de los elementos destacados de esta edición es la presentación de un nuevo sabor: Fruta D’Oro. Este helado al agua combina mango, banana, lajas de chocolate blanco y ralladura de lima. La propuesta se desarrolló con inspiración en la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, un certamen que estimula la innovación en el sector y premia la creatividad de los profesionales.
Desde la organización describen a Fruta D’Oro como una opción frutal y fresca, con un perfil natural y veraniego, pensada para expandir las posibilidades del helado artesanal. El sabor estará disponible en muchas de las heladerías adheridas al evento y constituye una de las novedades principales de la edición 2025.
¿Cuáles son las heladerías de CABA que participan del evento?
A continuación, compartimos el listado completo de las heladerías de CABA que participan de la Noche de las Heladerías 2025.
- Altri Helados (Honorio Pueyrredón 763)
- Altri Helados (Avellaneda 2399)
- Altri Helados (Primera Junta 1379)
- Bianca (Av. Scalabrini Ortiz 2295)
- Cabaña Tuyu (José Hernández 2275)
- Cadore (Corrientes 1695)
- Cairo Helados (Av. Cabildo 2789)
- Chungo (Av. San Isidro Labrador 4598)
- Colonial (Brandsen 1429)
- Don Antonio (Av. Emilio Castro 7298)
- El Piave (Montes de Oca 1000)
- Enzo Helados (Av. De Los Incas 4334)
- Heladería Diechi (Av. Santa Fe 1278)
- Heladería El Ciervo (Carhué 124)
- Heladería Lucano (Alberti 536)
- Heladería Occo (Av. Olazábal 4558)
- Heladería Santolín (Av. San Martín 3185)
- Heladería Venecia (Av. San Martín 6877)
- Heladería Venecia Belgrano (Vidal 2527)
- Heladería Venecia Plaza (Chivilcoy 3800)
- Helados Gaby’s (Baigorria 5284)
- Helados Papeete (Alejandro Magariños Cervantes 3053)
- Helados Tino (Av. Díaz Vélez 4520)
- Helados Vía Maggiore (Av. Callao 777)
- Iceland (Nicaragua 6073)
- La Veneciana (Av. Alicia Moreau de Justo 1896)
- La Veneciana (Migueletes 1093)
- La Veneciana (Migueletes 1094)
- Las Malvinas (Ángel Gallardo 78)
- Las Malvinas (Corrientes 5402)
- Lekker Heladería (Av. Carrasco 500)
- Lekker Heladerías (Av. Coronel Díaz 1521)
- Lekker Heladerías (Av. Lope de Vega 3001)
- Mucky Helados y Café (Álvarez Jonte 4299, esquina Gualeguaychú)
- Occo Helados (Av. Dorrego 1587)
- Occo Helados (Ortega y Gasset 1705)
- Occo Helados (Av. Olazábal 4558)
- Occo Helados (Montañeses 2908)
- Occo Helados (French 2695)
- Occo Helados (García del Río 3278)
- Perte Villa Pueyrredón (Mosconi 2999)
- Podio (Corrientes 5602)
- Podio (Av. Rivadavia 3778)
- Podio (Austria 2289)
- Podio (Av. Rivadavia 5902)
- Pórtico (Echeverría 3218)
- Riviera Helados (Balbín 2859)
- Saint Moritz Boedo (Av. La Plata 1781)
- Sandro Helados & Café (Arregui 6101)
- Sandro Helados & Café (Juan B. Justo 8195)
- Terzo Helados - Flores (Av. Rivadavia 7035)
- Terzo Helados - Floresta (Av. Rivadavia 8200)
- Terzo Helados - Villa Luro (Av. Lope de Vega 105)
- Tienta (Rosario 262)
- Tienta (Av. Francisco Beiró 4449)
- Tienta (Serrano 1478)
- Tienta (Junín 1617)
- Tienta (Carlos H. Perette 733)
- Tufic (Guatemala 4597)
- Tufic (Juramento 1534)
- Valence (Rodríguez Peña 1299)
- Varese (Av. Rivadavia 3502)
- Varese (Juan Domingo Perón 3899, Almagro)
- Varese (Av. Belgrano 2824)
- Vía Giovanni (Av. Belgrano 2788)
- Vía Giovanni (Av. Corrientes 1255)
- Vía Giovanni (Av. Corrientes 902)
- L’sucre Helados (Av. Santa Fe 3480)
- Lemu Gelato (Av. San Martín 2765)
- Heladería El Ciervo SRL (Albariño 115)
- Altri Helados Floresta (Lacarra 326)
- La Veneziana (Neuquén 1275)
- Marbet (Mario Bravo 1025)
- Free Shop (Sánchez de Bustamante 1604)
- Free Shop (Irigoyen 702)
- Martbet (Arce 886)
A continuación, compartimos el listado completo de las heladerías de la provincia de Buenos Aires que participan de la Noche de las heladerías 2025.
- Antonio Helados y Café (Avenida del Mirador 430)
- Antonio Helados y Café (Avenida Cazón 700)
- Arianno (Ricardo Gutiérrez 1048)
- Arnaldo (Av Vélez Sarsfield 4621)
- Bomquebom (Av. Tomás Márquez 1190)
- Brissari Helados (Galicia 89)
- Ciwe (San José 785)
- Colonial (Av Coronel Escalada 1200)
- Colonial (Av. Maipú 3520)
- Colonial (Lavalle 575)
- Colonial (Av Boulogne Sur Mer 1275)
- Colonial (Bv de Todos los Santos 100)
- Colonial (Agustín García 8852)
- Colonial (Av Caseros 1750 Local 116/117)
- Colonial (Av. De Mayo 399)
- Colonial (Av. Centenario 604)
- Colonial (Av. Fondo de la Legua 2899)
- Colonial (Av. Sir Alexander Fleming 2000)
- Colonial (Liniers 1861)
- Colonial (Roberto Payró 194)
- Colonial (Fleming 1988)
- El Piave (Salta 1904)
- El Piave (9 de Julio 6)
- El Piave (B. Mitre 87)
- El Piave (Av. Mitre 6101)
- El Piave (Av. Dr. A. Sabin 2089)
- El Piave (Av 14 esquina 143)
- El Piave (Calle 7 y 149)
- El Piave (Ciudadela 1718)
- Fillippo (Coronel Brandsen 298)
- Fontana di Trevi (Avenida del Libertador 654)
- Geppeto (Av. Manuel Quindimil 300)
- Geppeto (Larroque 1001)
- Gioia (Joly esquina Vera 98)
- Gizeh (Las Gardenias 6096)
- Heladería Brissari (Av. Belgrano 376)
- Heladería Chichi (Pte. Perón 3395)
- Heladería Conti (Av. Villanueva 1298 esq. Maipú)
- Heladería Disiena (Rodolfo López 1296)
- Heladería Galicia (Galicia 565, local 2)
- Heladería Guito (Av. Senador Morón 1002)
- Heladería Rampoldi (Av. Dardo Rocha 250, Esq. Don Bosco)
- Heladería Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 2065)
- Heladería Tronador (Leopoldo Lugones 29)
- Helados A&T (Pte. Perón 1109)
- Helados Alpina (Hipólito Yrigoyen 1006)
- Helados Baronia (Av. Juan Manuel de Rosas 208)
- Helados Daniel (Av. Presidente Perón 3374)
- Helados Il Vesuvio (Avenida José Altube 1899)
- Helados Pablo (Calle 137 N°2599 Esq. 26)
- Helados Pablo (Calle 44 N° 5745 entre 157 y 158)
- Helados Pablo (Calle 14 N°499 entre 149 y 150)
- Helados Pablo (Calle 6 N°4790 casi esquina 148)
- Helados Pablo (Av. Calchaquí 4503 entre Gral. Manuel Salvio y Juan Vucetich)
- Helados Pablo (44 N° 5745)
- HVN Helados (Juan B. Justo 200)
- Italia de Serafín (25 de Mayo 240)
- La Flor de Venezia (Guillermo Rawson 3742)
- Pórtico (Necochea 226)
- S Mo (Boulogne Sur Mer 1211)
- Saint Moritz (Juan Domingo Perón 2416)
- Saint Moritz Banfield (Maipú 269)
- Saint Moritz Quilmes (República del Líbano 2400)
- Tienta (Sgto. Cabral 132)
- Tienta (24 de Octubre 852)
- ZN Helado Artesanal (Av. Rolón 1991)
- La Veneciana (Av. Hipólito Yrigoyen 5535)
- La Veneciana (Laprida 475)
- La Veneciana (Boedo 298)
- La Veneciana (Av. Colombres 311)
- La Veneciana (Av. Colombres 101)
- La Veneciana (Laprida 151)
- La Veneciana (A. Alsina 1908)
- La Veneciana (Av. Hipólito Yrigoyen 8255)
- La Veneciana (Cochabamba 312)
- La Veneciana (25 de Mayo 27)
- La Veneciana (Basavilbaso 1803)
- La Veneciana (Enrique de Valle Iberlucea 2715)
- La Veneciana (Gral. Güemes 897)
- La Veneciana (A. Rojas 195)
- La Veneciana (Av. Hipólito Yrigoyen 12986)
- La Veneciana (Av. Espora 563)
- Riviera Adrogué (Av. Hipólito Yrigoyen 12905)
- Riviera Adrogué Centro (Esteban Adrogué 1116)
- Riviera Banfield (French 202 esquina Acevedo)
- Riviera Lomitas (Loria 304 esquina Italia)
- Riviera Shopping (Av. Hipólito Yrigoyen 13298, Loc. 212)
- Riviera Temperley (Av. Meeks 1307)
- Helados Paía (Lavalle 451 esq. 9 de Julio)
- Pórtico (Carlos Casares 1094)
- Martbet (Ruta Prov. Nº 25 y Colectora Oeste Ramal Escobar)
- Heladería Polar (Fortunato de la Plaza 4601)
- Frio’s (Ruta 88 N° 8923)
- Aromë Helados (Calle 26 N° 1631)
- Artesian Helados (Calle 16 esquina 51)
- Avgvstvs (Av. Constitución 4292)
- Avgvstvs (L.N. Alem 3570)
- Bailina (Diagonal 74 N° 1393)
- Cocó Helados Artesanales (Derqui 396)
- Colonial (Av. Espora 620)
- Colonial (Bunge 500)
- Colonial (Divisadero 1480)
- Colonial (Av. Constitución 6295)
- Fioretto Cremas Heladas (San Martín 498)
- Francesca Cremas Heladas (Av. Colón 224)
- Francesca Cremas Heladas (Pablo Lejarraga 1427)
- Heladería Bariloche (San Martín 230 y 545)
- Heladería Chocolate (21 N° 1110)
- Heladería Gelatti (Belgrano 3173)
- La Fe (San Nicolás 1201)
- Paseo Moreno (Avda. Mariano Moreno 2868)
- Heladería Lilo’s (Rocha 693)
- Heladería Los Hermanos (137 N° 1456 e/ 62 y 63)
- Heladería Pronto (9 de Julio 399 y Brasil 285)
- Helados Eduardiko (Av. Arturo Alió 1033)
- Helados Eduardiko (Av. Libertad 5401)
- Helados Kelly (Av. Rdison 1599)
- Helados Kiwi (Alberti 3002 esquina La Rioja)
- Helados L’sucre (Avenida Independencia 485)
- Helados L’sucre (Avenida Juan B. Justo 485)
- Il Ciocco (Irigoyen 365)
- Ipplis Helados (Padre Respuela 307)
- La Mantequería Helados (Calle 10 N° 717 entre 46 y 47)
- Maxim’s Helados Somisa (Avenida Central 2430)
- Mika Gelato - Helados Encantadores (Plaza Azcuénaga 79 entre Av. 44 y Diag. 73)
- Münna Gelateria (Av. de Mayo 298)
- Pórtico (Av. Divisadero y Avellano)
- Prodan (64 N° 700 esquina 9)
- Quintana Helados (Mitre 161)
- Ricolatto Helados (Jujuy 2213)
- Sander (Av. Mitre 647)
- Señor Iupy (Libres del Sur 100)
- Tronchoni Artesanal (De la Nación 361)
- Zuccaro Helados (1) Avenida 122 esquina 45 / (2) Avenida 25 esquina 526)
- Heladería Donna (Segade 255)
- Thionis (La Merced 114, Rambla Gastronómica Local 4)
- Alfonsina MDQ (Alvarado 2948)
- Frio’s (San Juan 2499)